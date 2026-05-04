Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Valencia CFPortavoz drogasAlquiler ValenciaPeset AleixandreInquisición ValènciaDiscoteca PirámideEl tiempo
instagramlinkedin

Gandia acoge este sábado la gala solidaria de la Asociación de Familias Afectadas por el Síndrome de Wolfram

La entidad, en colaboración con el ayuntamiento, organiza la actuación del cómico Raúl Antón en el Teatre Serrano

Presentación en rueda de prensa.

Presentación en rueda de prensa. / Àlex Oltra

Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

Gandia acogerá una nueva edición de la gala solidaria organizada por la Asociación de Familias Afectadas por el Síndrome de Wolfram, con la colaboración de la Concejalía de Sanidad. La cita es este sábado, 9 de mayo, a las 20 horas en el Teatre Serrano. El objetivo es recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad rara y neurodegenerativa.

Esta edición contará con el espectáculo del humorista Raúl Antón, titulado “Vuelven los 90, capítulo 2”, una propuesta que combina humor y referencias culturales.

Las entradas para el espectáculo tienen un precio entre 14 y 16 euros, según ubicación (platea, primer y segundo piso), y están disponibles en la Farmacia del Paseo 24 Horas o por internet a través de la web oficial: raulanton.com.

La concejala de Sanidad, Liduvina Gil, destaca el "compromiso" del consistorio con esta iniciativa solidaria. Subraya la importancia de la colaboración ciudadana para avanzar en una investigación que se está desarrollando en Cataluña y que "poco a poco está dando resultados esperanzadores para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas". La concejala felicita a la presidenta de la asociación, Pilar Gómez, "por el esfuerzo organizativo y por mantener año tras año este evento solidario".

Noticias relacionadas y más

Por su parte, Pilar Gómez, señaló que sin el apoyo municipal "no sería posible llevar a cabo este evento benéfico". Asimismo, anima a la ciudadanía a asistir y a participar en esta iniciativa solidaria, cuya finalidad es avanzar hacia un tratamiento para esta enfermedad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El municipio de la Safor con solo 160 habitantes donde reina el silencio y la vida rural: 'Aquí todo es muy tranquilo
  2. La falla Vilanova de Gandia replica a las críticas de un vecino y estudia posibles acciones legales
  3. Finalizan las obras del mayor proyecto para prevenir inundaciones en Gandia
  4. Castellón se corona con el mejor ‘cremaet’ del mundo en Xeraco
  5. Cerca de 400 devotos se suman a los actos en honor a la Geperudeta en Gandia
  6. El alcalde de Gandia denuncia ante la Policía Nacional e Instagram un aumento de 40.000 seguidores falsos en su cuenta
  7. Bea será enterrada en Oliva este viernes seis meses después de hallar su cadáver
  8. Tres estudiantes de Gandia presentarán en China un sistema que mejora el tráfico de camiones en el puerto de València

Gandia acoge este sábado la gala solidaria de la Asociación de Familias Afectadas por el Síndrome de Wolfram

Gandia prohibirá la tenencia de gallos en los núcleos urbanos consolidados

Gandia prohibirá la tenencia de gallos en los núcleos urbanos consolidados

El IES Jaume II el Just de Tavernes de la Valldigna denuncia el cierre del único ciclo de Informática en un radio de 30 km

El IES Jaume II el Just de Tavernes de la Valldigna denuncia el cierre del único ciclo de Informática en un radio de 30 km

Gandia celebra el Día de Star Wars con duelos de sables de luz y juegos temáticos

Gandia celebra el Día de Star Wars con duelos de sables de luz y juegos temáticos

El Ayuntamiento de Gandia publica el listado provisional de admitidos en la Red Municipal de Escoletes

El Ayuntamiento de Gandia publica el listado provisional de admitidos en la Red Municipal de Escoletes

Xeraco cierra una nueva edición de Fiescrem con asistencia récord y gran impacto económico

Xeraco cierra una nueva edición de Fiescrem con asistencia récord y gran impacto económico

Gandia somete a exposición pública su nueva ordenanza de aires acondicionados

La cruz del Raval-Gerrería gana el Concurs de Creus de Maig de Oliva con un mensaje de paz

Tracking Pixel Contents