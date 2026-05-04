Gandia acoge este sábado la gala solidaria de la Asociación de Familias Afectadas por el Síndrome de Wolfram

Gandia acogerá una nueva edición de la gala solidaria organizada por la Asociación de Familias Afectadas por el Síndrome de Wolfram, con la colaboración de la Concejalía de Sanidad. La cita es este sábado, 9 de mayo, a las 20 horas en el Teatre Serrano. El objetivo es recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad rara y neurodegenerativa.

Esta edición contará con el espectáculo del humorista Raúl Antón, titulado “Vuelven los 90, capítulo 2”, una propuesta que combina humor y referencias culturales.

Las entradas para el espectáculo tienen un precio entre 14 y 16 euros, según ubicación (platea, primer y segundo piso), y están disponibles en la Farmacia del Paseo 24 Horas o por internet a través de la web oficial: raulanton.com.

La concejala de Sanidad, Liduvina Gil, destaca el "compromiso" del consistorio con esta iniciativa solidaria. Subraya la importancia de la colaboración ciudadana para avanzar en una investigación que se está desarrollando en Cataluña y que "poco a poco está dando resultados esperanzadores para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas". La concejala felicita a la presidenta de la asociación, Pilar Gómez, "por el esfuerzo organizativo y por mantener año tras año este evento solidario".

Por su parte, Pilar Gómez, señaló que sin el apoyo municipal "no sería posible llevar a cabo este evento benéfico". Asimismo, anima a la ciudadanía a asistir y a participar en esta iniciativa solidaria, cuya finalidad es avanzar hacia un tratamiento para esta enfermedad.