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Gandia celebra el Día de Star Wars con duelos de sables de luz y juegos temáticos

Bajo el lema ¡Que la Fuerza te acompañe!, el evento se celebrará el próximo domingo 10 de mayo en la avenida de la Vital en Gandia de 17 a 22 h

Imagen del stand de Desbaratats en un reciente evento

Imagen del stand de Desbaratats en un reciente evento / Levante-EMV

Ainhoa Ferrando

Gandia

La Asociación Desbaratats invita a toda la ciudadanía a celebrar el Dia de Star Wars este próximo domingo 10 de mayo, en un evento espacial que tendrá lugar de 17 h a 22 h en Cronoroom en la avenida de la Vital en Gandia.

No será necesario viajara a una galaxia muy lejana para vivir esta experiencia única. Durante la tarde, los asistentes podrán sumergirse en este universo a través de diferentes actividades diseñadas para todo el públicos.

Bajo el lema ¡Que la Fuerza te acompañe!, el evento contará con duelos y sables de luz, una oportunidad para que la gente demuestre sus habilidades en el arte del combate galáctico.

Imagen del cartel del Dia de Star Wars por la Asociación Desbaratats de Gandia

Imagen del cartel del Dia de Star Wars por la Asociación Desbaratats de Gandia / Levante-EMV

Contará con juegos temáticos, es decir, retos y dinámicas inspiradas en el Borde Exterior para poner a prueba el ingenio y la destreza de los participantes. Por último, habrá desafíos de puzles con reconstrucciones de escenas icónicas de la saga para aquellos que aspiren a convertirse en verdaderos Maestros Jedi.

Desde la organización animan a las personas asistentes a acudir caracterizados con túnicas o disfraces inspirados en el universo Star Wars para hacer la experiencia aún más inmersa.

Desbaratats

La Asociación Desbaratats es una entidad dedicada a fomentar el ocio alternativo, la cultura "friki", juegos de mesa y actividades comunitarias. Organizan eventos como los "Desbarajocs" y jornadas temáticas.

El año pasado celebraron la misa iniciativa con una tarde llena de aventuras galácticas programada con puzzles temáticos, partidas de Timeline y Pandemic versión Star Wars, y emocionantes batallas de sables de luz.

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Con esta jornada intergaláctica su objetivo es fomentar el ocio alternativo, la participación cultural y el encuentro entre personas aficionadas. Además, pretenden crear un espacio comunitario, inclusivo y lúdico para conocer gente nueva. Un lugar para jóvenes y adultos de la zona de la Safor, interesados en este ocio.

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