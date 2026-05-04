Gandia celebra el Día de Star Wars con duelos de sables de luz y juegos temáticos
Bajo el lema ¡Que la Fuerza te acompañe!, el evento se celebrará el próximo domingo 10 de mayo en la avenida de la Vital en Gandia de 17 a 22 h
Ainhoa Ferrando
La Asociación Desbaratats invita a toda la ciudadanía a celebrar el Dia de Star Wars este próximo domingo 10 de mayo, en un evento espacial que tendrá lugar de 17 h a 22 h en Cronoroom en la avenida de la Vital en Gandia.
No será necesario viajara a una galaxia muy lejana para vivir esta experiencia única. Durante la tarde, los asistentes podrán sumergirse en este universo a través de diferentes actividades diseñadas para todo el públicos.
Bajo el lema ¡Que la Fuerza te acompañe!, el evento contará con duelos y sables de luz, una oportunidad para que la gente demuestre sus habilidades en el arte del combate galáctico.
Contará con juegos temáticos, es decir, retos y dinámicas inspiradas en el Borde Exterior para poner a prueba el ingenio y la destreza de los participantes. Por último, habrá desafíos de puzles con reconstrucciones de escenas icónicas de la saga para aquellos que aspiren a convertirse en verdaderos Maestros Jedi.
Desde la organización animan a las personas asistentes a acudir caracterizados con túnicas o disfraces inspirados en el universo Star Wars para hacer la experiencia aún más inmersa.
Desbaratats
La Asociación Desbaratats es una entidad dedicada a fomentar el ocio alternativo, la cultura "friki", juegos de mesa y actividades comunitarias. Organizan eventos como los "Desbarajocs" y jornadas temáticas.
El año pasado celebraron la misa iniciativa con una tarde llena de aventuras galácticas programada con puzzles temáticos, partidas de Timeline y Pandemic versión Star Wars, y emocionantes batallas de sables de luz.
Con esta jornada intergaláctica su objetivo es fomentar el ocio alternativo, la participación cultural y el encuentro entre personas aficionadas. Además, pretenden crear un espacio comunitario, inclusivo y lúdico para conocer gente nueva. Un lugar para jóvenes y adultos de la zona de la Safor, interesados en este ocio.
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