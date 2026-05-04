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Gandia prohibirá la tenencia de gallos en los núcleos urbanos consolidados

El gobierno local prepara una modificación de la ordenanza de convivencia y sólo permitirá su crianza en zonas rurales o diseminadas del término municipal

El ayuntamiento apruebas las bases para optar a cinco viviendas en régimen de alquiler asequible

Gallos enjaulados presuntamente para peleas en una imagen de archivo de la Policía Nacional.

Gallos enjaulados presuntamente para peleas en una imagen de archivo de la Policía Nacional. / Levante-EMV

Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

El Gobierno de Gandia tiene previsto prohibir la tenencia de gallos de corral en núcleos urbanos consolidados. Lo hará a través de una modificación de la ordenanza de convivencia. Así lo avanzaron este lunes a los medios las coportavoces Balbina Sendra y Alícia Izquierdo, tras la celebración de la Junta de Gobierno Local, sin embargo se remitieron a una rueda de prensa posterior esta semana en la que se explicarán más detalles sobre esta medida.

Sí que se podrán criar o cuidar gallos en zonas rurales y diseminadas del término municipal, como se viene haciendo toda la vida sin problemas.

El principal objetivo de esta prohibición es evitar molestias a los vecinos, por el cacareo a horas intempestivas. No obstante, en una sociedad cada vez menos rural, a nadie se le escapa que varios de estos gallos se destinan a peleas, que están prohibidas, y el gobierno local no esconde la preocupación por este motivo, puesto que ha habido alguna actuación de la Policía Local en este sentido, en barrios como Beniopa o el Raval.

Hace cinco años hubo escenas dantescas de gallos de pelea muertos o heridos que aparecieron en tejados de Beniopa, y en 2009 la Policía Nacional desmanteló en un chalé de Marxuquera una gallera con capacidad para 200 espectadores, a la que el público acudía y realizaba apuestas. Son síntomas de que estos espectáculos se siguen celebrando a pesar de que están penados por ley, por maltrato animal.

Viviendas de alquiler

Por otra parte, el ayuntamiento ha aprobado las bases para optar a cinco viviendas en régimen de alquiler asequible, situadas en un bloque de la calle Magistrat Català, número 33. De los requisitos y la manera de optar también se informará más adelante. El precio será entre 500 y 580 euros, con anexos y gastos de comunidad incluidos. Tendrán prioridad para optar a estas viviendas familias vulnerables con menores, dependientes y con una cierta antigüedad residiendo en la ciudad.

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Otros asuntos de la Junta de Gobierno Local son la concesión y petición de subvenciones. Se otorgan 1.500 euros al Col·lectiu Öbertament y 3.600 euros al Gandia Billar Club. Además, se ha acordado pedir a la Generalitat dos ayudas, una para Protección Civil (1.200 euros), y otra para sufragar el 80% de los gastos de inventariado y catalogación del fondo del Museu Arqueològic de Gandia, dentro del plan Restaura, por valor de casi 27.000 euros.

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