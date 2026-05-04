Gandia prohibirá la tenencia de gallos en los núcleos urbanos consolidados
El gobierno local prepara una modificación de la ordenanza de convivencia y sólo permitirá su crianza en zonas rurales o diseminadas del término municipal
El ayuntamiento apruebas las bases para optar a cinco viviendas en régimen de alquiler asequible
El Gobierno de Gandia tiene previsto prohibir la tenencia de gallos de corral en núcleos urbanos consolidados. Lo hará a través de una modificación de la ordenanza de convivencia. Así lo avanzaron este lunes a los medios las coportavoces Balbina Sendra y Alícia Izquierdo, tras la celebración de la Junta de Gobierno Local, sin embargo se remitieron a una rueda de prensa posterior esta semana en la que se explicarán más detalles sobre esta medida.
Sí que se podrán criar o cuidar gallos en zonas rurales y diseminadas del término municipal, como se viene haciendo toda la vida sin problemas.
El principal objetivo de esta prohibición es evitar molestias a los vecinos, por el cacareo a horas intempestivas. No obstante, en una sociedad cada vez menos rural, a nadie se le escapa que varios de estos gallos se destinan a peleas, que están prohibidas, y el gobierno local no esconde la preocupación por este motivo, puesto que ha habido alguna actuación de la Policía Local en este sentido, en barrios como Beniopa o el Raval.
Hace cinco años hubo escenas dantescas de gallos de pelea muertos o heridos que aparecieron en tejados de Beniopa, y en 2009 la Policía Nacional desmanteló en un chalé de Marxuquera una gallera con capacidad para 200 espectadores, a la que el público acudía y realizaba apuestas. Son síntomas de que estos espectáculos se siguen celebrando a pesar de que están penados por ley, por maltrato animal.
Viviendas de alquiler
Por otra parte, el ayuntamiento ha aprobado las bases para optar a cinco viviendas en régimen de alquiler asequible, situadas en un bloque de la calle Magistrat Català, número 33. De los requisitos y la manera de optar también se informará más adelante. El precio será entre 500 y 580 euros, con anexos y gastos de comunidad incluidos. Tendrán prioridad para optar a estas viviendas familias vulnerables con menores, dependientes y con una cierta antigüedad residiendo en la ciudad.
Otros asuntos de la Junta de Gobierno Local son la concesión y petición de subvenciones. Se otorgan 1.500 euros al Col·lectiu Öbertament y 3.600 euros al Gandia Billar Club. Además, se ha acordado pedir a la Generalitat dos ayudas, una para Protección Civil (1.200 euros), y otra para sufragar el 80% de los gastos de inventariado y catalogación del fondo del Museu Arqueològic de Gandia, dentro del plan Restaura, por valor de casi 27.000 euros.
Suscríbete para seguir leyendo
- El municipio de la Safor con solo 160 habitantes donde reina el silencio y la vida rural: 'Aquí todo es muy tranquilo
- La falla Vilanova de Gandia replica a las críticas de un vecino y estudia posibles acciones legales
- Finalizan las obras del mayor proyecto para prevenir inundaciones en Gandia
- Castellón se corona con el mejor ‘cremaet’ del mundo en Xeraco
- Cerca de 400 devotos se suman a los actos en honor a la Geperudeta en Gandia
- El alcalde de Gandia denuncia ante la Policía Nacional e Instagram un aumento de 40.000 seguidores falsos en su cuenta
- Bea será enterrada en Oliva este viernes seis meses después de hallar su cadáver
- Tres estudiantes de Gandia presentarán en China un sistema que mejora el tráfico de camiones en el puerto de València