Gandia prohibirá la tenencia de gallos en los núcleos urbanos consolidados

El Gobierno de Gandia tiene previsto prohibir la tenencia de gallos de corral en núcleos urbanos consolidados. Lo hará a través de una modificación de la ordenanza de convivencia. Así lo avanzaron este lunes a los medios las coportavoces Balbina Sendra y Alícia Izquierdo, tras la celebración de la Junta de Gobierno Local, sin embargo se remitieron a una rueda de prensa posterior esta semana en la que se explicarán más detalles sobre esta medida.

Sí que se podrán criar o cuidar gallos en zonas rurales y diseminadas del término municipal, como se viene haciendo toda la vida sin problemas.

El principal objetivo de esta prohibición es evitar molestias a los vecinos, por el cacareo a horas intempestivas. No obstante, en una sociedad cada vez menos rural, a nadie se le escapa que varios de estos gallos se destinan a peleas, que están prohibidas, y el gobierno local no esconde la preocupación por este motivo, puesto que ha habido alguna actuación de la Policía Local en este sentido, en barrios como Beniopa o el Raval.

Hace cinco años hubo escenas dantescas de gallos de pelea muertos o heridos que aparecieron en tejados de Beniopa, y en 2009 la Policía Nacional desmanteló en un chalé de Marxuquera una gallera con capacidad para 200 espectadores, a la que el público acudía y realizaba apuestas. Son síntomas de que estos espectáculos se siguen celebrando a pesar de que están penados por ley, por maltrato animal.

Viviendas de alquiler

Por otra parte, el ayuntamiento ha aprobado las bases para optar a cinco viviendas en régimen de alquiler asequible, situadas en un bloque de la calle Magistrat Català, número 33. De los requisitos y la manera de optar también se informará más adelante. El precio será entre 500 y 580 euros, con anexos y gastos de comunidad incluidos. Tendrán prioridad para optar a estas viviendas familias vulnerables con menores, dependientes y con una cierta antigüedad residiendo en la ciudad.

Otros asuntos de la Junta de Gobierno Local son la concesión y petición de subvenciones. Se otorgan 1.500 euros al Col·lectiu Öbertament y 3.600 euros al Gandia Billar Club. Además, se ha acordado pedir a la Generalitat dos ayudas, una para Protección Civil (1.200 euros), y otra para sufragar el 80% de los gastos de inventariado y catalogación del fondo del Museu Arqueològic de Gandia, dentro del plan Restaura, por valor de casi 27.000 euros.