El IES Jaume II el Just de Tavernes de la Valldigna denuncia el cierre del único ciclo de Informática en un radio de 30 km

El IES Jaume II el Just de Tavernes de la Valldigna ha denunciado la supresión del ciclo de Informática previsto para el próximo curso. En concreto, el centro ha expresado su firme rechazo ante la Conselleria de Educación por la eliminación del ciclo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) en modalidad semipresencial, una formación que capacita al alumnado para desarrollar software funcional en distintos sistemas operativos (iOS, Android o Windows) a partir de un único código base.

La Conselleria de Educación, según explican desde el centro, justifica este recorte por la “baja matrícula” registrada durante el presente curso, que el centro señala como un caso puntual. No obstante, el instituto sostiene que los once alumnos matriculados este año constituyen un dato puntual que no refleja la trayectoria histórica del ciclo.

El IES Jaume II el Just ha expuesto a través de un comunicado que este ciclo ha contado con una media de treinta alumnos durante la última década, una cifra que llegó a los 39 estudiantes en el curso 2023-2024. "Los datos de este año se consideran un hecho puntual que no justifica el desmantelamiento de una oferta tan consolidada", denuncian.

El centro lamenta este recorte en uno de los centros "con mayor antigüedad en esta modalidad y que ha contado con una elevada matrícula de alumnado procedente de localidades tanto de la Safor como de la Ribera", puesto que no existe ningún ciclo de estas características en un radio de 30 kilómetros. Las alternativas más cercanas se sitúan en Carlet o Xàtiva, por lo que, en sus palabras, "su desaparición supondría una pérdida de oportunidades para el alumnado adulto que necesita conciliar la formación con la vida laboral".

No solo la alta demanda pone de manifiesto la importancia de este ciclo, sino también su participación en programas de innovación como Innovatec y el proyecto de viveros de empresas Llança’t. "Supone una contradicción que la conselleria valore la capacidad del centro para formar y nutrir el tejido productivo y, al mismo tiempo, pretenda suprimir uno de los ciclos que precisamente más profesionales aporta al sector tecnológico", lamentan.

En el escrito, a su vez, hacen un llamamiento a la Dirección General de Formación Profesional para que reconsidere la decisión y mantenga una oferta formativa que, en sus palabras, "es estratégica para el desarrollo socioeconómico de la Valldigna y de toda la comarca".

IES Veles e Vents de Gandia

No es el único instituto de la Safor que ha denunciado la supresión de ciclos. La comunidad educativa del IES Veles e Vents, en el Grau de Gandia, ha iniciado recientemente una movilización ante la posible supresión del ciclo formativo de grado superior de Animación Sociocultural y Turística, más conocido por su abreviatura, Tasoct.

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Como ya informó Levante-EMV, estos estudios ya llevan arraigados en el centro más de dos décadas y cuentan con un alto número de matriculaciones. Este curso, por ejemplo, son 22 alumnos, entre primero y segundo, pero va fluctuando en función de la coyuntura. En este caso, también se trata del único instituto que imparte estos estudios en la Safor.