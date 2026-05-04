Investigan como delito ambiental el vertido de papeleras con residuos en el Clot de la Font de Tavernes de la Valldigna

Los vecinos y visitantes que acudieron la mañana del domingo al Clot de la Font, en Tavernes de la Valldigna, se encontraron con una escena especialmente desagradable. Este pequeño manantial había sido objeto de actos vandálicos durante la madrugada del sábado al domingo. En el agua habían arrojado un contenedor metálico con bolsas de basura, junto a los restos de varias papeleras previamente destrozadas. Además, en esta zona, situada junto al nacimiento del Badell, afluente del río Vaca, también se podían observar latas y otros residuos dispersos, que también fueron vertidos a lo largo del paraje.

Aunque estos hechos podrían parecer una simple gamberrada, todo apunta a que fueron premeditados, ya que el contenedor metálico estaba sujeto con cadenas, que tuvieron que forzar, y las papeleras, por su parte, fueron arrancadas de su ubicación tras ser destrozadas.

La Policía Local retiró los restos a lo largo de la mañana del domingo y ha abierto una investigación sobre lo ocurrido, ya que podría tratarse de un delito medioambiental. Así lo confirma el concejal de Turismo, Emilio Fonseca. El edil ha condenado con firmeza este tipo de actos: "No se va a quedar en una simple gamberrada. Esto no quedará impune".

Papeleras depositadas en el interior del Clot de la Font. / Saray Fajardo

Fonseca recuerda que estos actos vandálicos suponen un delito contra el medio ambiente, ya que el vertido de basura daña gravemente el equilibrio ecológico y los recursos naturales de este paraje natural. En sus palabras, "no sabemos qué podía haber dentro de esas bolsas. Tal vez hay restos contaminantes que pueden dañar a los peces que viven en este espacio o desplazarse aguas abajo y terminar dañando el río". Reitera que "los hechos fueron premeditados, ya que el contenedor de metal estaba atado al tratarse de un paraje natural y las papeleras destrozadas".

Los agentes mantienen abierta una investigación para identificar al autor o autores de estos hechos. Para ello, analizarán el contenido de algunas de las cámaras de vigilancia que se encuentran en las inmediaciones. Pese a que se trata de la primera vez que este paraje sufre un acto vandálico de estas características, Fonseca recalca que se reforzará la vigilancia en la zona. Reconoce que la instalación de estos sistemas de videovigilancia no es "sencilla", ya que "hay que seguir unos trámites y pedir una serie de autorizaciones, pero haremos todo lo que esté en nuestras manos".

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El edil lamenta el "poco civismo de algunas personas". "Desde el ayuntamiento trabajamos para mejorar el municipio, poner en valor nuestros parajes y apostar por el turismo. Esto va más allá del vandalismo, ya que hay un trabajo detrás y se ha puesto en peligro el ecosistema", concluye.