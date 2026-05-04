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Luto en la pilota valenciana: Fallece José Boscá Cuesta, presidente de honor del CPV Oliva

Jugadores y aficionados destacan su figura como parte de la historia del deporte autóctono

Boscá, rodeado por los pilotaris de Oliva Carlos, Morera y Álvaro Sánchez

Boscá, rodeado por los pilotaris de Oliva Carlos, Morera y Álvaro Sánchez / Miquel Font

Miquel Font

Oliva

La pilota valenciana está de luto por el fallecimiento del presidente de honor del Club de Pilota Oliva, José Boscá Cuesta, “Boscá”. Desde el mundo de la pilota valenciana se considera que "nos ha dejado mucho más que un hombre: nos ha dejado una parte de nuestra historia, de nuestra identidad y de nuestro aprecio por la pilota valenciana".

Boscá fue una persona que lo dio todo sin esperar nada a cambio. Siempre junto a los jugadores, dispuesto a ayudar, a organizar, a hacer que cada partida fuera posible. Durante años fue el alma de las partidas de profesionales, trabajando con una pasión que nacía del corazón.

Su amor por la pilota y por el pueblo lo hizo merecedor de ser nombrado presidente de honor del Club de Pilota de Oliva. Pero más allá de los reconocimientos lo que realmente deja es un recuerdo inmenso en todos los amantes de este deporte.

Su gran pasión

Panadero de profesión, regentaba un horno en la calle Abadia. Su gran pasión fue la pilota valenciana. Ya en las últimas décadas con su furgoneta blanca, propia de quien va a repartir el pan a las playas, iba casi a diario al trinquet. En un principio al trinquet viejo subiéndola hasta la puerta, un lugar que todo el mundo respetaba. En el interior también tenía su lugar reservado, el "palquet de baix". Era el custodio de las "pilotes de vaqueta" con las que se disputaban las partidas.

En 1992, Boscá decidió con gran generosidad gestionar el trinquet y organizar las partidas profesionales todas las semanas para mantener la ilusión por la pilota valenciana en la ciudad. Dicen que afirmó “"pel Crist de Sant Roc, que el trinquet no es tanca!". Y cumplió con creces su cometido.

Cuidó el deporte, a la afición y también a los pilotaris. De hecho la Liga Profesional en 1998, al parecer, no iba a incluir los grandes jugadores de Oliva en la competición, Carlos y Morera. Pero Boscá se rebeló y decidió patrocinar el equipo junto al "Frare" y después se proclamaron campeones.

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Ejemplo a seguir

Desde el Club de Pilota Oliva consideran que "se va una gran persona, pero nos queda su ejemplo, su entrega y todo el que sembró. Cada partida, cada pelota golpeada, llevará siempre un trocito de él. Gracias por tanto, Boscá".

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