Gandia somete a exposición pública su nueva ordenanza de aires acondicionados

La reforma de la ordenanza municipal de aires acondicionados de Gandia ya ha entrado en fase de exposición pública. Esto supone, tras su publicación este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia de València, que cualquier persona o entidad puede presentar alegaciones, para lo cual se determina un plazo de 30 días a contar desde mañana mismo.

Finalizado este periodo de información pública y resueltas las alegaciones presentadas se aprobará definitivamente el texto de la ordenanza, sin necesidad de adoptar un nuevo acuerdo plenario, y bastará para ello con el certificado de la Secretaría General del ayuntamiento.

Cabe recordar que esta nueva norma, que modifica a otra aprobada hace veinte años, es muy estricta en cuanto a la ubicación de los aparatos de climatización en las fachadas de los edificios. La finalidad es mejorar la estética urbana y evitar las disputas vecinales que se siguen produciendo por ruido o por el lugar donde están situados estos aparatos.

Entre las principales novedades, como ya informó este periódico, están la obligación de ubicarlos de forma prioritaria en la cubierta, especialmente en las obras de nueva planta y de rehabilitación integral; evitar molestias por ruidos, vibraciones, emisiones de aire; garantizar la recogida y la evacuación de las aguas; y ocultarlos de la vista desde la vía pública.

Las exigencias se extremarán en el centro histórico de Gandia y en otros núcleos históricos tradicionales y entornos de protección, como Benipeixcar, el Raval o el Grau de Gandia.