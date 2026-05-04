Oliva organiza un taller para denunciar la violencia de género a través del arte

La concejalía de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Oliva, que dirige la concejala Teresa Tur, ha organizado el taller ‘CompArte bellas artes’, un espacio creativo y seguro donde el arte se convierte en una herramienta para explorar emociones y generar conciencia alrededor de la violencia de género.

A través de diferentes dinámicas artísticas, las personas participantes podrán expresar vivencias, crear obras con significado personal y social y compartir espacios de reflexión, sin necesidad de experiencia previa.

El taller busca crear un entorno libre de juicios, donde cada trazo cuenta una historia y contribuye a construir una mirada colectiva más consciente y respetuosa, siempre con la mirada empática de las compañeras asistentes.

El taller se desarrollará los martes 5, 12, 19 y 26 de mayo, de 10 h a 12 h, y los sábados 9, 16, 23 y 30 de mayo, de 17 h a 19 h. La ubicación del mismo será la Galería de arte Arte&Events de Oliva ubicada en el carrer del Plevà.

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La inscripción es totalmente gratuita, aunque previamente hay que apuntarse al correo facilitado por el consistorio.