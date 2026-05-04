La Policía Local de Gandia suma dos furgones y un todoterreno para modernizar sus medios

Gandia incorpora tres nuevos vehículos destinados a la Policía Local dentro del proceso de modernización y mejora de los recursos materiales del cuerpo. Concretamente, la nueva incorporación incluye dos furgones y un vehículo todoterreno tipo pick-up, con una inversión total de 340.000 euros. En concreto, 182.000 euros se han destinado a los furgones, mientras que el todoterreno ha supuesto una inversión de 157.000 euros.

Uno de los furgones, como han explicado durante la presentación, estará destinado a la unidad de tráfico y atestados con el objetivo de sustituir al vehículo anterior. Este nuevo recurso incorpora la última tecnología para mejorar la eficacia del servicio. El segundo furgón funcionará como unidad de medios aéreos, equipado para el uso de drones y, además, podrá actuar como Puesto de Mando Avanzado (PMA) en situaciones de emergencia, lo que permitirá coordinar de forma más eficiente las intervenciones en escenarios complejos.

Por su parte, el nuevo vehículo todoterreno dará servicio a la unidad canina y también apoyará la labor de los agentes de distrito pra reforzar el trabajo de proximidad en los distintos barrios de la ciudad.

La mejora de los medios materiales va acompañada de un refuerzo progresivo de la plantilla. Recientemente se han incorporado 12 nuevos oficiales y una inspectora, y en las próximas semanas se sumarán seis agentes en comisión de servicios. Además, el ayuntamiento convocará próximamente un proceso selectivo para 17 nuevos agentes, lo que permitirá incrementar la plantilla en un total de 23 efectivos con el objetivo de alcanzar los 190 previstos.

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha destacado que esta inversión “no es la última incorporación a la flota, sino parte de una renovación prácticamente completa que se está llevando a cabo desde hace más de un año”. Ha recordado que en este periodo se han destinado más de un millón de euros a la adquisición de más de una veintena de vehículos policiales.

Prieto ha subrayado que este refuerzo responde a un compromiso con los agentes y con la ciudadanía: “Queremos seguir prestando todos los días el mismo servicio irreprochable, un servicio eficaz que resuelva problemas, que se anticipe y que prevenga, pero sobre todo que esté siempre al servicio de los ciudadanos y ciudadanas, dando una respuesta rápida”.

Por su parte, el comisario principal jefe, José Martínez Espasa, ha destacado la importancia de incorporar nuevas tecnologías al trabajo policial: “Los drones nos permiten controlar aglomeraciones en eventos, mejorar la gestión del tráfico y actuar con mayor rapidez en emergencias, facilitando la toma de decisiones más acertadas”.

El consistorio no solo apuesta por la renovación de vehículos —que ya alcanza cerca de una treintena con una inversión superior al millón de euros—, sino que también se está invirtiendo en uniformidad, emisoras y sistemas de videovigilancia, incluyendo la implantación de cámaras corporales.

Crítica del PP

El concejal de seguridad del Grupo Municipal Popular, Vicent Gregori, ha respondido al anuncio de los nuevos vehículos del gobierno. Señalan que la incorporación de vehículos contrasta con la falta de agentes. En sus palabras, "si estamos en servicios mínimos y ni siquiera se cubren porque no hay agentes suficientes, no solucionamos el problema de raíz aumentado los vehículos y la delincuencia seguirá creciendo”.

Gregori ha señalado que la falta de efectivos policiales está provocando que no se puedan garantizar los servicios básicos en momentos clave, lo que genera una mayor sensación de inseguridad entre los vecinos y deja desprotegidos a muchos barrios de Gandia. "No se puede hablar de seguridad cuando ni siquiera se llega a cubrir lo mínimo exigible”, insiste.

En este sentido, el edil popular ha criticado duramente la gestión del gobierno, al que acusa de priorizar la imagen frente a la gestión real. “Viven de la foto, del vídeo y de la propaganda, pero la realidad es bien distinta. Llevan años anunciando la llegada de nuevos vehículos y mejoras, mientras la delincuencia ha aumentado un 11% desde 2023”, afirma.

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Para Gregori, esta situación evidencia un problema estructural en el planteamiento de la seguridad en la ciudad, por lo que insiste que "Gandia necesita una planificación seria, más agentes en la calle y una estrategia que ataje el problema desde la raíz".