Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia: Final de trayecto tras una gran temporada 2025-2026 en Segunda FEB
El primer equipo de la Safor se despide de la competición tras una insuficiente victoria ante el CB Morón (Sevilla)
Nadie le puede reprochar nada a Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia. Ha hecho una grandísima temporada en la Liga Nacional de Segunda FEB que ahora termina con su eliminación de los "playoff" de ascenso a Primera.
El equipo de la Safor no tenía el objetivo del ascenso, pero ha disputado la fase final después de una campaña casi perfecta en la primera vuelta que ha ido a menos en la segunda. Los de Alejandro Mesa cierran el curso 2025-2026 tras caer ante el CB Morón de la Frontera (Sevilla) en los octavos de final por el ascenso.
El partido de ida lo ganó el cuadro andaluz por 15 puntos de ventaja y esa era la diferencia a remontar en el de vuelta, disputado este pasado sábado en Gandia. No pudo ser. Los de casa solo ganaron 63-56 y se quedan fuera de la competición.
Lleno absoluto y espectacular ambiente
Este último choque se va a recordar por el lleno absoluto en el Pabellón Municipal en medio de un espectacular ambiente, el apoyo de una afición siempre fiel y el esfuerzo de un grupo de jugadores, técnicos y directivos que sabe a poco.
El encuentro fue intenso. Proinbeni quería, pero no podía. No tuvo el acierto en los tiros exteriores que le ha caracterizado durante la temporada regular. Tampoco la suerte de encadenar dos triples consecutivos para romper el encuentro. El rival tiró de oficio con jugadores veteranos que no se dejaron influir por el ambiente en contra. Hay que felicitar al CB Morón. Al final, triunfo insuficiente para Proinbeni ante una afición volcada, que demuestra que siempre está en los momentos importantes.
Antes de empezar el decisivo choque, UpB Gandia rindió un merecido homenaje a los jugadores, técnicos y directivos protagonistas del último "playoff" de ascenso a Primera FEB (antes Leb Oro) hace ahora 20 años.
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