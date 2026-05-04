Rifirrafe político ante los útimos robos en Xeresa: El gobierno asegura que "no somos un municipio desprotegido" tras las críticas de la oposición de que falta seguridad

El gobierno local de Xeresa, formado por Compromís con 7 concejales, y la oposición, (Partido Popular con 4 ediles), protagonizan un desencuentro a raíz de tres robos acaecidos en el municipio durante las últimas fechas.

El PP ha divulgado a través de sus redes sociales los sucesos, acusando al gobierno municipal de mantenerse en silencio después de lo sucedido: "El que calla ante la inseguridad otorga" al mismo tiempo que exige más seguridad en la localidad con más vigilancia y un gobierno que defienda a los vecinos. Los carteles de "alerta en Xeresa" exhibidos por los populares en sus canales de comunicación están llenos de instrucciones para el vecindario.

Ante esta situación, el equipo de gobierno de Xeresa ha salido al paso. En primer lugar para "rechazar la desinformación mediática de la oposición", y, en segundo término, para "reivindicar la profesionalidad de los cuerpos de seguridad".

El equipo de gobierno informa sobre los recientes incidentes ocurridos en el municipio los pasados 15 de abril y 1 de mayo, en los cuales se produjeron dos robos en viviendas particulares, destacando que, a la hora de los robos, estaban de servicio diversos Agentes de Policía Local y Guardia Civil.

Según el gobierno que preside la alcaldesa, Anabel Peiró, "desde el primer momento, la Policía Local actuó con inmediatez ante los hechos. Dado que se trata de delitos de robo, la competencia corresponde a la Guardia Civil, que asumió las investigaciones a través de la Policía Judicial, siguiendo los protocolos establecidos".

Cinco policías y doce guardias civiles

El equipo de gobierno quiere dejar constancia y reconocer la tarea de los cuerpos de seguridad presentes en el municipio. Actualmente, Xeresa tiene 5 agentes de Policía Local y 12 efectivos de la Guardia Civil, los cuales desarrollan su trabajo con profesionalidad y dentro de los procedimientos reglamentarios en este tipo de situaciones.

Asimismo, se quiere remarcar que estos hechos no son aislados ni exclusivos de Xeresa, sino que responden a una problemática que afecta diferentes localidades al ámbito nacional.

En los últimos días, también se han detectado otros tipos de robos a pie de calle como la sustracción de una cadena de oro. El afectado fue un comercial mientras hacía su trabajo en una tienda del pueblo. Este incidente no fue un caso aislado, puesto que el mismo día se produjeron hechos similares en otros municipios de la comarca, hecho que apunta a la posible actuación de grupos organizados.

Ante esta situación, el gobierno de Xeresa reafirma que "localmente no somos un municipio desprotegido". En cuanto a la Policía Local, "el número de agentes está por encima de la media de municipios con una población similar, lo cual permite cubrir una franja horaria más amplia que el resto. Además, según las recomendaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y de la Unión Europea, el municipio cuenta con un efectivo más del mínimo recomendado", según el gobierno.

Uso partidista

Finalmente, la alcaldesa y sus concejales "lamentan profundamente el uso partidista que se está haciendo de estos hechos por parte de la oposición. Consideramos que la difusión de mensajes alarmistas y descontextualizados no solo no contribuye a mejorar la seguridad, sino que perjudica la imagen del municipio y pose en entredicho, de manera injusta, la profesionalidad de los agentes que nos protegen".

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"Xeresa tiene recursos y profesionales comprometidos con la protección de todo el vecindario. Ante situaciones como estas, hace falta responsabilidad, rigor y unidad institucional", han dicho los regidores de la población.