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Tavernes de la Valldigna rinde honores a sus campeones: Celebración de Champions por el título en La Nostra Copa

El ayuntamiento felicita en nombre del municipio al club de fútbol local que ahora empieza a pensar en el ascenso a la 3ª División Nacional

Los capitanes de la UE Tavernes de la Valldigna portan la copa para festejar con la afición

Los capitanes de la UE Tavernes de la Valldigna portan la copa para festejar con la afición / Pepe Juan

Pepe Juan

Tavernes de la Valldigna

Emotivo ha sido el acto de celebración que el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna ha organizado este domingo en la plaza Major para rendir honores al club de fútbol local tras proclamarse campeón de La Nostra Copa.

La afición vuelve a volcarse con su equipo y festeja por todo lo alto uno de los mayores logros de la historia de la entidad vallera, como ya hizo el pasado viernes con su triunfo ante el CD Onda por 1-0 en la final del torneo copero que da derecho a poder disputar la Copa del Rey de la próxima temporada

Carlos Espí con el equipo y la alcaldesa, en el balcón del ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna

Carlos Espí con el equipo y la alcaldesa, en el balcón del ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna / Pepe Juan

La celebración de este domingo ha tenido una muy buena puesta a punto con los compases del himno del club y también el de la Champions. La entrada a la plaza de los jugadores ha resultado apoteósica con una afición que ha aplaudido y vitoreado a los futbolistas y técnicos al grito de campeones. Ha habido también un castillo de fuegos artificiales como colofón.

Después de saludar a toda la Corporación Municipal en pleno que esperaba a los protagonistas en la entrada de la casa consistorial, los deportistas salieron al balcón a saludar a los aficionados.

La alcaldesa, Lara Romero, les dedicó unas palabras de felicitación, haciendo hincapié en que el nombre de Tavernes de la Valldigna y la UE Tavernes han sido noticia en toda la Comunitat Valenciana, dando igualmente las gracias a todos/as los aficionados que fueron a la Vila Joiosa a presenciar la final y a los que la vieron en la televisión y otros medios de comunicación.

La afición festeja el título en la plaza Major de Tavernes de la Valldigna

La afición festeja el título en la plaza Major de Tavernes de la Valldigna / Pepe Juan

Hubo diversos parlamentos por parte del presidente, capitanes, entrenador y diversos jugadores, casi todos en la línea de dar las gracias por el apoyo t por el trabajo bien hecho.

La guinda: Carlos Espí

La guinda a la fiesta fue la presencia en el balcón de Carlos Espí, jugador formado en la UE Tavernes y que ha llegado a ser profesional de Primera División con el Levante UD. El futbolista fue agasajado al grito de "Carlos Espí selección". Espí se dirigió a todo el público congregado para poner en valor lo conseguido, expresar su gran alegría por la Copa conseguida y dar ánimos al equipo para la promoción.

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La alcaldesa cerró el acto animando a la afición que llene el campo y apoye a la UE Tavernes en los partidos de promoción de ascenso.

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