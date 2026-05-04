El Trinquet Ciscar de Piles corona als campions del Trofeu Mancomunitat de la Safor de Raspall Professional 2026

Ximo i Tonet IV s'imposaren a Vercher, Lorja i Canari en una emocionant final masculina per 25-20

Vanessa, Amparo i Isabel van haver de remuntar per guanyar a Clara, Natalia i Patri per 25-15

Finalistes, autoritats i federatius, al Trinquet Ciscar de Piles

Salva Talens

Gandia

El Trinquet Císcar de Piles va posar aquest diumenge el punt i final al Trofeu Mancomunitat de Municipis de la Safor de raspall professional masculí i femení 2026 amb la celebració de les dos finals. Les dos partides van respondre al que s'esperava d'elles i van oferir al nombrós públic reunit a la canxa pilera molta emoció i raspall d'altíssim nivell.

La final masculina va enfrontar a Ximo i Tonet IV contra Vercher, Lorja i Canari. La partida va ser autènticament espectacular per part dels cinc jugadors. El trio va començar signant dos jocs consecutius (10-0), mentre que la parella no es trobava còmoda damunt les lloses.

Tot i això, Tonet IV va començar a mostrar una volta més les seues condicions úniques i la seua qualitat i, amb un bon Ximo al rest, van aconseguir igualar a 10, després a 15 i seguidament a 20.

En l'últim joc, els blaus van disposar de 15-Val per aconseguir la victòria, però el número 1, en un estat de forma increïble, ho va tornar tot i més per a pegar-li la volta al marcador i sumar per al duo roig el Trofeu Mancomunitat de Municipis de la Safor.

Tonet IV, en acció, va destacar en la final de Piles

La final del Trofeu Mancomunitat de Municipis de la Safor 2026 de raspall femení també va deixar un regust d'allò més agradable per al públic. En efecte, a l'escala del trinquet Císcar es va gaudir d'una partida de poder a poder entre els trios de Clara, Natalia i Patri i Vanessa, Amparo i Isabel.

Els dos trios van emprar de la millor manera possible les seues armes i van brindar una partida digna d'una gran final. El conjunt roig, amb una gran Natalia i traures molt complicats de defendre de Clara, es va ficar amb avantatge 15 a 5 i inclús va disposar de Val per a fer el 20-5.

No obstant això, el trio blau, liderat per una gran Amparo i trobant com a sòcia a Isabel per tancar quinzes i a Vanessa molt seriosa al rest, va capgirar el marcador amb quatre jocs seguits. Així, el marcador va passar de 15-5 roig a 25-15 blau, el que va suposar la victòria per a les blaves després d'una remuntada de les que formen ja part de la història del torneig.

Del lliurament de trofeus es van encarregar Jordi Puig, president de la Mancomunitat de Municipis de la Safor; els vicepresidents Voro Femenia i Borja Gironés, la vicepresidenta Paula Femenia; Cristina Fornet, alcaldessa de Piles; i Elena Gómez, vicepresidenta de la Federació de Pilota Valenciana.

El trio blau, campió a les finals del Trofeu Mancomunitat de la Safor jugades a Piles

Finals de consolació a Bellreguard

El Trinquet de Bellreguard va acollir les partides pel tercer lloc d'aquest Trofeu Mancomunitat de Municipis de la Safor 2026, on van estar citats els quatre equips eliminats de les semifinals.

En categoria masculina, Montaner, Seve i Bossio es van imposar per 25-15 a Marrahí, Raúl i Néstor. La partida va tindre domini del trio de Seve durant gran part del duel i va estar marcada per la lesió de Bossio amb 20-15 i 30 iguals. Boronat i Seve van decidir continuar la partida i, des del rest, aconseguiren tancar el joc que els va donar el triomf i la tercera plaça del torneig.

En categoria femenina, el duel pel bronze va oferir una partida molt entretinguda amb triomf per a Àngela, Mar i Anabel. El trio començà millor la partida i es va distanciar amb 10-0 i 20-5 al marcador, però Maria, Júlia i Aroa (Maria i Aroa com a substitutes d'Erika), remuntaren fins igualar a 20. En l'últim joc, al dau, les blaves van aconseguir la victòria.

El Trinquet Ciscar de Piles corona als campions del Trofeu Mancomunitat de la Safor de Raspall Professional 2026

Luto en la pilota valenciana: Fallece José Boscá Cuesta, presidente de honor del CPV Oliva

El CA Gandia Alpesa se mantiene en la élite con su triple podio en el Campeonato de España de carreras de montaña

Oliva organiza un taller para denunciar la violencia de género a través del arte

Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia: Final de trayecto tras una gran temporada 2025-2026 en Segunda FEB

Tavernes de la Valldigna rinde honores a sus campeones: Celebración de Champions por el título en La Nostra Copa

Miguel Vicens, Fill Predilecte de Oliva, reinventa el Juicio Final con su gran obra “La última verdad”

