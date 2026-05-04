Xeraco cierra una nueva edición de Fiescrem con asistencia récord y gran impacto económico

La quinta edición de la Fira de l'Esmorzar i el Cremaet (Fiescrem) cerró ayer sus puertas tras un fin de semana repleto de actividades y la presencia de centenares de vecinos y visitantes. El consistorio ha valorado muy positivamente esta edición, que, en sus palabras, ha batido récords de asistencia superando las previsiones iniciales.

Las propuestas gastronómicas, culturales y de ocio han registrado una alta participación, con llenos en la mayoría de actividades y una gran afluencia constante a lo largo de todo el puente de mayo. El impacto del evento ha sido especialmente significativo para la economía local. La hostelería y los comercios de servicios han vivido uno de sus mejores momentos, con un incremento notable de clientes y actividad.

Uno de los aspectos más destacados ha sido la procedencia de los visitantes. El evento ha atraído a público de diferentes puntos de España, con numerosos asistentes que, como explican desde el consistorio, han descubierto Xeraco por primera vez, así como visitantes habituales de la temporada estival que han elegido este puente para adelantar su estancia en el municipio.

Asimismo, la presencia de creadores de contenido y perfiles influyentes en redes sociales ha contribuido a amplificar la visibilidad del evento, proyectando la imagen de Xeraco como un destino turístico y gastronómico de referencia.

Mejor 'cremaet'

Uno de los actos más destacados tuvo lugar el viernes 1 de mayo. Les Cholines de Alfondeguilla en el V Concurso se alzaron con el mejor Cremaet del Mundo en la categoría tradicional dentro del V Concurso al mejor Cremaet del Mundo, que ha reunido a centenares de personas en la playa de Xeraco.

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Por su parte, Mil Grullas de València se ha alzado con el premio en la categoría creativa, en la que los participantes han demostrado su capacidad para innovar a través de nuevas técnicas y combinaciones que permiten reinterpretar esta bebida icónica de la cultura valenciana, que combina café, licor y azúcar.