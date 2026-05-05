Amor Romeira será la pregonera del Gandia Pride 2026

El hotel RH Bayren de la playa de Gandia acogió este martes la presentación del Gandia Pride 2026, la celebración del Orgullo LGTBI preparada por el ayuntamiento, en colaboración con el ayuntamiento, los colectivos CLGS e Independence Gay, y la productora JN Global Project.

El Pride de Gandia, uno de los primeros de España, se celebrará entre los días 21 y 23 de mayo, e incluye la gala Mr Gay Comunitat Valenciana. El pregón será el jueves 21, y este año correrá a cargo de Amor Romeira. Inició su carrera televisiva en 2007 como concursante de "Gran Hermano" y desde entonces ha participado en diferentes programas de televisión, sin ocultar su condición de mujer transexual.

Otra novedad del Gandia Pride es la ampliación del recorrido de la marcha del Orgullo, que este año se celebrará el sábado 23 de mayo a lo largo del paseo marítimo Neptú, con un recorrido de 2,5 kilómetros.

El Moll dels Borja, junto al puerto, concentrará gran parte de la programación del evento. El viernes 22 habrá un espectáculo para poner en valor el talento emergente y la diversidad artística en la que actuarán Massimo, Coco Jhon, Choco D'onnor, La Sanguinelly, Soberbia Malibú, Mia Wallas, Kler, Libertad Montero, Sergio Krabi e Inés Perandés.

El sábado 23 de mayo a partir de las 22 h será la gala Mr Gay Comunitat Valenciana, donde se escogerá al representante autonómico para la final nacional del certamen, el 3 de julio en Madrid. El evento contará con actuaciones de Azúcar Moreno, Natalia, Rebeca y DJ Suri, además de otras sorpresas que completarán una noche clave dentro del Pride.

También se ha organizado por primera vez un concurso de escaparates, impulsado por las asociaciones locales, en el que se anima a participar al comercio, así como una amplia programación de actividades paralelas que se desarrollarán a lo largo de toda la semana, culturales, rutas gastronómicas y propuestas de ocio.

La concejala de Turismo, Balbina Sendra, comentó que "el Gandia Pride sigue creciendo de manera exponencial, consolidándose como un motor clave para la ciudad y añadió que el Pride "fideliza público, es un revulsivo para el sector y avanza la temporada turística". Asimismo, subrayó su dimensión social: "Lo que proyecta en el exterior es el respeto que tiene Gandia y la diversidad con la que trabaja".

Boll, García, Sendra, Alcayde y Codina. / Àlex Oltra

Por su parte, desde la organización, Juan Martín Boll y Nano García, directores de JN Global Project, destacaron la evolución del evento. "El Gandia Pride nace para celebrar, pero también para seguir reivindicando. Es una semilla que crece cada año", aseguró García, y recordó que el Orgullo sigue siendo necesario porque "a día de hoy todavía hay situaciones de discriminación, por lo que es importante generar espacios seguros donde simplemente estar no sea un problema". En esta línea, también pusieron en valor el trabajo conjunto con colectivos y administraciones, destacando que el evento "crece año tras año, sumando más actividades, más implicación del sector y más visitantes".

La concejala de Igualdad, Maribel Codina, incidió en la importancia de seguir defendiendo los derechos del colectivo, y aseguró que Gandia es una ciudad "diversa, tolerante y amable".

Durante la presentación también intervino Carmen Alcayde, presentadora de la gala Mr Gay Comunitat Valenciana, quien destacó el papel del evento como espacio de visibilidad: "Ayuda al colectivo a sentirse apoyado y a la sociedad a ser más respetuosa".