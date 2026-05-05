El Club Voleibol Arenas Gandia y el Club Vòley Platja Bellreguard hacen un llamamiento a la solidaridad para ir al Campeonato de España

El Club Voleibol Arenas Gandia (Grau) y el Club Vòley Platja Bellreguard forman una unión que les ha posibilitado ganarse el derecho de acudir al Campeonato de España.

Los dos equipos benjamines resultantes de esta sinergia están clasificados para participar, en calidad de subcampeones autonómicos, en el Nacional de dicha categoría, que este año se disputa en Valladolid del 19 al 21 de junio.

Pero para ir al Campeonato de España se necesitan unos recursos económicos que ambas entidades no tienen. Por tal motivo, los responsables de los clubes han iniciado una campaña que les permitirá recaudar fondos para sufragar los costes del viaje y alojamiento de los jugadores y jugadoras de sus conjuntos de base.

La equipación diseñada por el CV Arenas Gandia y CV Bellreguard para el Campeonato de España / Levante-EMV

La primera iniciativa ha sido diseñar la "camisa del campeonato". Un equipaje de color rosa que lucirán ambos equipos y en la que las empresas de la Safor pueden poner sus marcas a cambio de una colaboración de 50/80 euros. Además, esta equipación tendrán la versión "afición" y todas aquellas personas que quieran colaborar podrán adquirirlas y lucirlas por 12 euros. Esta compra se podrá hacer a través de las redes sociales o en el torneo que se realizará el domingo 31 de mayo en el CEIP Joan XXIII del Grau de Gandia.

Visto el éxito de esta primera iniciativa y el elevado coste del evento (3.500 euros del autobús y 5.000 euros el del hotel solo de entrenadores y jugadores más 420 euros de inscripción de los equipos), los padres han decidido impulsar también la campaña del kilómetro solidario.

Así, cualquier aficionado / aficionada, familiar o amante del deporte base podrá aportar su granito de arena para financiar al autobús. Los padres esperan poder lograr apadrinar los 622 kilómetros de distancia entren Gandia y Valladolid. La iniciativa se basa en donar la simbólica cantidad de 5 euros por km y dar nombre a cada km que los deportistas van a recorrer. La donación se podrá realizar por bizum, ingreso bancario o en persona el día del torneo del 31 de mayo.

Agradecimientos

Desde el CV Arenas destacan que "sin duda, la puesta en marcha de este tipo de iniciativas solidarias deja al descubierto una triste realidad en la relación entre instituciones y deporte base", que obliga a clubes y padres a recurrir a la solidaridad del pueblo en vez de recibir ayudas públicas.

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Las directivas de ambos clubes quieren agradecer a las empresas privadas y a los particulares su apoyo al tiempo que quieren animar a las aficiones a que colaboren con estos jóvenes jugadores en la realización de este sueño. El lema de la nueva camisetas y el nombre del instagram creado para el evento es "La Unió de dos pobles".