Com Sona l'ESO batirá récord de participación en Gandia

La coportavoz del Gobierno de Gandia y concejala de Educación, Esther Sapena, anunció la celebración, del 6 al 8 de mayo, de una nueva edición de "Com Sona l'ESO", un proyecto educativo y musical de referencia que vuelve a la ciudad por segundo año consecutivo.

Sapena explicó que se trata de la vigésima séptima edición de una iniciativa plenamente consolidada, que este año bate récords de participación con la presencia de cerca de 1.750 alumnos, de entre 1º de ESO y 2º de bachillerato, y más de 200 docentes procedentes de 84 institutos valencianos. Durante tres días, el Grau se convertirá en un gran escenario abierto en el que la música, la convivencia y el aprendizaje compartido serán los protagonistas.

La concejala remarcó el compromiso del Departamento de Educación con una visión pedagógica que va más allá del aula: "Impulsamos y apoyamos actividades que enriquecen la formación del alumnado y aportan nuevas metodologías, más abiertas y participativas". Asimismo, subrayó el valor añadido del proyecto por su uso del valenciano como lengua vehicular, "remarcando nuestra lengua como herramienta de cultura, creación y cohesión social".

El coordinador del proyecto, Joan Alcover, destacó que se trata de una iniciativa nacida en las aulas. Añadió que el proyecto combina actividades abiertas al público con otras dirigidas específicamente al alumnado participante, con el objetivo de compartir el trabajo realizado y, al mismo tiempo, fomentar la convivencia y la creatividad entre los jóvenes.

El coordinador también tuvo palabras de agradecimiento para el vecindario de la zona donde se desarrollará el proyecto, especialmente en lo que se refiere a los ensayos: “Somos un proyecto musical y estaremos trabajando también en horario nocturno, así que queremos agradecer su paciencia y comprensión”.

La programación incluye, entre otros, el espectáculo “Ballem Gandia”: miércoles a les 20 h en el Moll dels Borja, donde 2.000 estudiantes interpretarán danzas tradicionales, y el estreno del musical “Intergalàctica”, el viernes a les 22 h en el escenario grande del parking del puerto.