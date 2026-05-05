La Diputación de Valencia busca una vía de acceso más segura para Almiserà ante las quejas de los vecinos

Actualmente, los vecinos y visitantes que desean acceder a Almiserà solo pueden hacerlo a través de Llocnou de Sant Jeroni. Desde hace años, tanto el ayuntamiento como los residentes reclaman una vía de acceso más segura al municipio. Ahora, la Diputación de Valencia trabaja en la búsqueda de una solución para revertir esta situación. Así lo ha manifestado el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, en una reunión con el alcalde de la localidad, Pau Canet.

Canet lamenta que solo haya un acceso al municipio a través de Llocnou de Sant Jeroni, un problema, que, en sus palabras, "cada día que pasa es peor". Por ello, agradecen la predisposición de la Diputación: "Sabemos que es un tema muy complicado y las posibles soluciones son caras. pero creemos que lo podremos solucionar, hemos visto voluntad”.

Almiserà ya cuenta con 807.004 euros dentro del Pla Obert d’Inversions, es decir, 158.800 más que en la legislatura anterior. Con él, la Diputación ha financiado el reasfaltado y mejora del firme del recorrido de evacuación de la Urbanización Monte Vernissa, con 224.525 euros, y la arborización del casco urbano para paliar el calor, con 77.579 euros. Otros proyectos incluidos son la ampliación del cementerio municipal y la mejora de los vestuarios del polideportivo para que pueda hacerse un uso más amplio.

El presidente de la Diputación ha valorado los proyectos de Almiserà, “un pueblo pequeño, que necesita la ayuda de la Diputación”. “Siempre lo decimos, nuestra razón de ser es ayudar a los municipios más vulnerables, los más pequeños. Es uno de nuestros principales empeños”, ha asegurado Mompó.

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Mompó también ha destacado “el buen ritmo del Pla Obert”: “Con las visitas a los pueblos y estas reuniones con los alcaldes y alcaldesas estamos constatando la eficiencia del Pla Obert, un programa inversor de 350 millones que está cubriendo las verdaderas necesidades de los municipios valencianos”.