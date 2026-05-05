La Filà Pirates de Oliva está de fiesta: Se celebra el 75 aniversario de su creación y los 50 años de la refundación

El presidente de la Filà Pirates de Oliva, José Luís de Fuentes, fue el encargado de inaugurar la placa conmemorativa de los 75 años del nacimiento de la comparsa olivense.

En la misma figura la leyenda: "En el Bar Lírico, antigament ubicat ací, una colla d’amics decidí fundar la Comparsa Pirates per participar activament en la Fira i Festes de Moros i Cristians de maig de 1.951. Record del seu 75 Aniversari. Filà Pirates d’Oliva".

Posteriormente, la celebración se trasladó al cubil festero, que recientemente ha sido remodelado por los propios miembros de la comparsa durante varios meses para ofrecer una imagen más moderna y adecuada a los tiempos actuales. Allí se invitó a los presentes a un vino de honor.

El sábado 2 de mayo tuvo lugar en el Restaurante Brisa del Mar de Piles la cena de confraternización del 75 aniversario con baile y fiesta amenizada por la Atomik Band, su banda oficial. Llegó uno de los estímulos más esperados para la gala con el estreno oficial de la nueva pieza musical "En Roig i Negre", que esperan que se convierta en el himno oficial.

Marcha-himno

En esta marcha-himno han sumado esfuerzos Azael Tormo Muñoz, que ha sido quien ha compuesto la parte musical de la pieza, y Benjamín Martínez Brines, que es el autor de la letra que lo acompaña.

De carácter épico y enérgico, la pieza combina los compases con versos que vienen a exaltar el sentimiento de pertenencia a la propia Filà Pirates. Su interpretación a cargo de la Atomik Band, junto a un coro de voces formado por miembros de la comparsa, se convirtió en el momento álgido de la velada conmemorativa.

La de Pirates es la filà más antigua de las que desfilan al bando cristiano de las fiestas de Moros y Cristianos de Oliva. En los años 50, durante la anterior etapa festera que coincidía en las Fiestas de Crist de Sant Roc, ja tenían la denominación y llevaban un traje parecido al de la nueva época.

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Con la recuperación de la fiesta en 1975, un grupo de amigos quiso hacer renacer el espíritu "pirata" olivense y recuperar el que fue aquella filà señera a las fiestas de antes. Así el 1976 ya se conformó el actual Fira Els Pirates, siendo una de las más numerosas de las fiestas de Moros y Cristianos de Oliva.