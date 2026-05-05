Gandia acull la XIII Fira del Motor amb 33 marques i més de 20.000 m² d’exposició al centre de la ciutat
L’esdeveniment, que se celebrarà del 8 al 10 de maig, preveu augmentar les visites i les vendes amb més oferta, innovació i dinamització comercial
Gandia es prepara per a convertir-se, un any més, en l’epicentre del sector de l’automoció amb la celebració de la XIII edició de la Fira del Motor, que tindrà lloc els dies 8, 9 i 10 de maig en ple centre urbà. L’esdeveniment reunirà 33 marques i ocuparà més de 20.000 metres quadrats d’exposició, consolidant-se com una de les cites comercials més destacades de la Safor.
La regidora de Comerç, Elena Moncho, ha destacat que la fira “arriba amb més atractiu, dinamització i previsió d’increment de visites i vendes”, i ha remarcat el seu caràcter únic com “l’única fira del motor a l’aire lliure en el centre d’una ciutat”, fet que la converteix en un gran aparador del sector.
Àmplia oferta per a tots els públics
L’oferta inclourà vehicles nous i d’ocasió, motocicletes, patinets elèctrics i vehicles adaptats, amb opcions per a tots els públics. A més, l’impacte de la fira va més enllà del motor, ja que impulsa el comerç local, l’hostaleria i els serveis durant tot el cap de setmana.
Des del sector, Víctor Moll, vicepresident de l’Associació de Distribuïdors d’Automòbils de la Safor, ha posat en valor la fortalesa del teixit empresarial de Gandia, amb una presència de marques comparable a grans capitals. També ha avançat la incorporació de novetats tecnològiques i l’arribada de noves firmes internacionals, especialment asiàtiques, que estan marcant el futur de l’automoció.
Per la seua part, María Fernández, presidenta de l’associació i gerent de Peumovil, ha subratllat que la fira oferirà descomptes exclusius i condicions especials de finançament només durant els dies de l’esdeveniment, convertint-la en una oportunitat clau per a la compra de vehicles.
Impuls al vehicle elèctric
El vehicle elèctric tindrà un protagonisme destacat, impulsat per les ajudes públiques i la creixent demanda davant el context energètic actual. En aquest sentit, es recorda que existeixen subvencions tant per a l’adquisició com per a la instal·lació de punts de recàrrega.
Pel que fa a les xifres, el sector continua recuperant-se amb més d’1,2 milions de vehicles venuts a nivell estatal, mentre que la passada edició de la fira va superar els huit milions d’euros en facturació.
La inauguració oficial serà el divendres 8 de maig a les 11 hores. L’horari serà de 10 a 20 hores, excepte el diumenge, quan la fira tancarà a les 18 hores.
- El municipio de la Safor con solo 160 habitantes donde reina el silencio y la vida rural: 'Aquí todo es muy tranquilo
- La falla Vilanova de Gandia replica a las críticas de un vecino y estudia posibles acciones legales
- Tres estudiantes de Gandia presentarán en China un sistema que mejora el tráfico de camiones en el puerto de València
- Finalizan las obras del mayor proyecto para prevenir inundaciones en Gandia
- Castellón se corona con el mejor ‘cremaet’ del mundo en Xeraco
- Cerca de 400 devotos se suman a los actos en honor a la Geperudeta en Gandia
- El alcalde de Gandia denuncia ante la Policía Nacional e Instagram un aumento de 40.000 seguidores falsos en su cuenta
- Bea será enterrada en Oliva este viernes seis meses después de hallar su cadáver