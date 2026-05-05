Gandia transformará su transporte público en 2027: mayor frecuencia, autobuses eléctricos y nuevas conexiones

Gandia podría contar con un nuevo servicio de transporte público durante el primer semestre de 2027 gracias a una renovación integral que pretende poner fin a las molestias y retrasos que sufren a diario los vecinos y vecinas de la ciudad.

El proyecto, presentado esta mañana, contempla la licitación de un contrato de 15 años por un valor superior a los 31 millones de euros, con el objetivo de transformar por completo el sistema de transporte público. La actuación, que se financiará con una aportación municipal anual de unos 316.000 euros -podría reducirse con subvenciones del Ministerio de Transportes-, incluye la renovación de la flota, los recorridos y las marquesinas, así como la integración de las dos concesiones actuales en un único servicio.

Entre las principales novedades destaca la incorporación de una decena de autobuses eléctricos de entre 10 y 12 metros, con los que se busca reducir tanto la contaminación como el ruido. También se prevé la renovación de las 90 marquesinas existentes y un aumento de las frecuencias de paso para adaptarlas a las necesidades de los usuarios.

El nuevo servicio se estructurará en tres líneas. La línea 2 conectará la estación de Renfe de Gandia con la playa y se coordinará con la red urbana. Según ha explicado la concejala de Movilidad, Lydia Morant, se recuperará una parada en primera línea de playa para dar servicio a la Marina de Gandia, la zona de arena y el puerto, además de ampliar la cobertura hacia urbanizaciones y áreas de actividad económica y turística. La frecuencia será de 20 minutos, que se reducirá a 15 durante el verano.

Por su parte, la línea 3 conectará distintos puntos de la ciudad e incorporará como novedad su llegada al hospital Francesc de Borja. En este caso, el servicio se triplicará, con autobuses cada 20 minutos frente a los 40 actuales. La nueva línea también llegará al cementerio los domingos y los cambios introducidos mejoran la conexión de barrios como el Raval y Benipeixcar, además de dar cobertura a los alumnos y profesores del IES Tirant lo Blanc y el IES Maria Enríquez.

Finalmente, la línea 4 enlazará Gandia con Marenys de Rafalcaid y Marxuquera, las zonas más alejadas del núcleo urbano.

A estas novedades, se incluye la incorporación de una aplicación para que los usuarios puedan conocer en tiempo real el tiempo de espera o la frecuencia de paso de los autobuses. Por otra parte, se renovarán las 90 marquesinas, que mejorarán la comodidad y la seguridad de los usuarios.

La renovación integral permitirá aumentar en un 10 % el número de usuarios y conllevará una actualización de tarifas, algo que no se realizaba desde 2020. Además, se mantendrán descuentos para personas jubiladas y estudiantes.

Próximos pasos

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha explicado que, una vez finalizado el proyecto del transporte público y el estudio de viabilidad, estos documentos serán trasladados en los próximos días a la comisión de Estudio para su aprobación y, posteriormente, a la comisión de Movilidad. En este sentido, ha puesto en valor todo el trabajo realizado para conseguir este nuevo servicio, que será "más eficaz y sostenible".

En sus palabras, “era un reto de ciudad que ha costado más de lo deseado, ya que el proceso administrativo ha sido largo”. Prieto insiste en que este servicio no solo transformará la localidad, sino que también situará a la capital de la Safor “a la vanguardia y con uno de los mejores servicios de la Comunitat Valenciana”. El primer edil ha reconocido "ser consciente de las deficiencias" y ha recalcado que "el consistorio no ha podido contar con este servicio antes porque el ayuntamiento estaba en quiebra". Añade: "El plan de ajuste no nos dejaba. No podíamos hacerlo y ahora es posible tener esete servicio esencial y con una gran demanda".

Aunque el proyecto ya incorpora diversas novedades, Prieto subraya la importancia de someterlo a exposición pública para analizar todas las propuestas que puedan surgir.

Por su parte, la primera teniente de alcalde y concejala de Medio Ambiente, Alicia Izquierdo, ha señalado que no se trata de una actuación aislada, sino que forma parte de una estrategia global de transformación urbana “que actúa en diferentes ámbitos, pero con un mismo objetivo: avanzar hacia un modelo de ciudad más equilibrado, más resiliente y más conectado con su entorno”.

Noticias relacionadas

“Todas las actuaciones responden a una misma idea, que se basa en preparar Gandia para los retos del futuro, desde una mirada que pone en el centro el bienestar de las personas y la protección de nuestro entorno”, ha concluido.