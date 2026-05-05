El grupo La Fúmiga deja su huella en Oliva: Se presenta el libro que narra la historia de la banda musical de la Ribera

El IES Gabriel Ciscar de Oliva acoge a las 19 horas de este miércoles 6 de mayo la presentación del libro "La Fúmiga. Havia de passar", de Vicent X. Contrí. Además del autor, intervendrán Asier Escrivà, componente de La Fúmiga, concretamente trompetista, y Pilar Castellanos, profesora del IES Gabriel Ciscar. El libro ha sido publicado por Bromera y recoge los diez años de la trayectoria del grupo musical de Alzira.

Desde Alzira hasta los grandes escenarios del país, La Fúmiga ha sabido convertir la fiesta en un grito colectivo. Este libro es un viaje vibrante por sus diez años de trayectoria, a través de imágenes inéditas, letras que han marcado una época y recuerdos que han hecho historia. Una inmersión emocional en la música que ha hecho bailar, soñar y reivindicar a muchos valencianos durante la última década.

Pero no sólo se trata de un libro sobre el grupo. También es un homenaje vivo a una manera de hacer, de sentir y de compartir. Porque según su autor "La Fúmiga havia de passar. I Ha passat", haciendo una reflexión más amplia a su entorno.

Trobada Litèraria

Además, esta misma semana, concretamente el jueves, el IES Gabriel Ciscar de Oliva también será escenario de una Trobada Literària, con la presencia a las 9 de la mañana del escritor valenciano Xavier Aliaga.

Este acto está dirigido expresamente a los alumnos de tercero de ESO del centro educativo, que podrán discernir con el autor de "El meu nóm no és Irina", de Andana Editorial, la obra que han tenido que leer los propios alumnos y que va ya por la décima edición.

El libro aborda la vida de Nèstor, un estudiante de bachillerato con una pasión irrefrenable para escribir, cambia por completo el día que Irina cruza la puerta del instituto. Ella es enigmática, de origen ruso y parece salida directamente de uno de los relatos que él imagina a su libreta.

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A medida que Nèstor se adentra en una relación llena de secretos y complicidades literarias con Irina, su propia realidad familiar empieza a tambalear. Entre las páginas de Anna Karènina y el pulso de la vida cotidiana, Nèstor descubrirá que escribir es la única manera de entender quién somos realmente.