El IES María Enríquez de Gandia convierte las barrigas de 17 embarazadas en lienzos para celebrar el Día Internacional de la Matrona

El alumnado de Bachillerato Artístico del IES María Enríquez de Gandia se ha transformado a lo largo de la mañana en 'belly painters'. En otras palabras, los estudiantes del instituto han transformado las barrigas de un grupo de embarazadas en lienzos en una actividad conjunta realizada entre el Departamento de Salud de Gandia y el centro educativa para celebrar el Día Internacional de la Matrona.

A lo largo de la mañana, los alumnos no solo han pintado las barrigas de estas 17 madres, sino que también han compartido sus vivencias en una de las etapas más bonitas de la maternidad. El Departamento de Salud de Gandia señala que esta iniciativa busca poner en valor la labor de las matronas, visibilizar su papel fundamental en el acompañamiento a las mujeres y fomenta el desarrollo artístico y humano de nuestro entorno educativo dentro de la salud comunitaria.

Eva, una de las embarazadas participantes, ha agradecido este tipo de iniciativas. En sus palabras, "es una experiencia muy chula para las madres primerizas. Es el 'comboi' que tenemos las madres de ver nuestras tripas pintadas", señala.

Una de las alumnas pinta la barriga a una de las participantes. / Salva Talens

Silvia Climent, profesora de Dibujo en el centro, ha reivindicado la importancia de este tipo de proyectos creativos que exploran la identidad y el territorio mediante diversas disciplinas como el dibujo, la escultura y la videocreación. Señala que la iniciativa surgió del equipo de matronas del hospital. "Dijimos que sí porque, tal vez, los alumnos nunca tienen la oportunidad de hacer una cosa así".

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Por otra parte, agradece la implicación de las madres, que "no han dudado en convertirse en lienzo para el alumnado". Aunque en un primer momento desconocían el grado de aceptación que podía tener esta iniciativa, agradecen la predisposición de estas madres.