Oliva rectifica un contrato para retransmisiones al incluir marcas o modelos específicos que podrían vulnerar la ley

El Gobierno de Oliva se ha visto obligado a rectificar, tras una crítica del PP, un contrato menor. El objetivo del gobierno local es aunar en un contrato externo, ya que no cuenta con medios propios para ello, la retransmisión de varios eventos municipales, en concreto la Poefesta (8 de mayo), la Gala de l'Esport (12 de junio), y las entradas de los Moros i Cristians, los días 17 y 18 de julio.

Todo ello por un precio de 15.000 euros, ajustándose al límite legal para este tipo de contratos. Se encarga el servicio profesional de realización audiovisual, retransmisión en directo por televisión y producción técnica, incluyendo el equipo especializado, el personal técnico y el transporte de la señal.

Para ello, el Departamento de Contratación preparó una invitación a tres empresas, firmada ayer lunes, en el que se imponían marcas y modelos concretos de equipos audiovisuales, como cámaras Sony PXW-X160-ES y PXW-Z200 o mesas de sonido Midas".

El portavoz del PP, Germán Salazar, fue raudo y veloz en reaccionar y este martes, a través de un comunicado, pidió una "corrección inmediata", puesto que el expediente, así redactado, vulnera la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

El artículo 126.6 de esta ley determina que "las prescripciones técnicas no harán referencia a una fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los productos o servicios ofrecidos por un empresario determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados, con la finalidad de favorecer o descartar ciertas empresas o ciertos productos".

Al mismo tiempo, Salazar critica el escaso tiempo para resolver el contrato. "No es aceptable que se lance con apenas tres días de plazo, desde la firma del 4 de mayo hasta su adjudicación para el 7, para así retransmitir este viernes 8 uno de los eventos (en referencia a la Poefesta), premura que constata la poca planificación y voluntad de pretender ampliar la participación en esta adjudicación”.

Respuesta del gobierno local

El concejal delegado de Comunicación, Mario Vidal, reconoce el error, y responde que los técnicos ya han modificado el contrato añadiendo, junto a los modelos de las cámaras, la coletilla de "o equipos técnicos de similares características o superiores".

Se mantiene el mismo plazo porque según el concejal es una práctica legal y "no es un procedimiento abierto, sino por invitación".

Al mismo tiempo, Vidal pone en valor que el actual gobierno local haya regularizado por primera vez una práctica, la de retransmisión de programas, "que desde hace años, incluso en la anterior legislatura, se estaba haciendo sin contrato y con facturas". La intención del gobierno local para el contrato de 2027 es incluir también actos de la Semana Santa.