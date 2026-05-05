El rescate en Oliva reabre el debate sobre la vigilancia: Solo Gandia y Tavernes de la Valldigna cuentan con socorristas en las playas durante el puente de mayo

El servicio de salvamento y socorrismo en playas de la Safor durante el puente de mayo sólo está activo en Gandia y en Tavernes de la Valldigna. En el resto de localidades costeras, sus ayuntamientos no tienen por costumbre incluir esta fecha en la contrata, a pesar de que es una época del año en la que los turistas acuden buscando sobre todo sol y playa y, si hace calor, cosa cada vez más frecuente en estos tiempos de cambio climático, más de uno no duda en darse un baño en el mar.

Oliva no tiene vigilancia el puente de mayo, y este el motivo por el cual en el rescate del sábado en la playa de l'Aigua Morta tuvieron que intervenir otros efectivos diferentes a los socorristas, en este caso Bomberos, Guardia Civil, Policía Local y sanitarios. Auxiliaron a cinco personas que llegaron en grupo y se metieron en el agua. Un menor fue trasladado a un centro sanitario. Afortunadamente todos resultaron ilesos.

Sin embargo, el suceso ha abierto el debate sobre la necesidad o no de incluir el puente de mayo como un refuerzo extraordinario en la vigilancia de las playas de la Safor. "A diferencia de Semana Santa y Pascua, en Oliva nunca se ha contemplado, ni en esta legislatura ni en la anterior, porque la afluencia de gente es mucho menor", afirma el concejal de Playas, Salvador Llopis. Sobre el suceso del sábado apunta que rescates como estos, de gente que se cansa nadando o tiene algún problema con la tabla de surf, "pasan en el verano todos los días, y no van a más".

En Oliva el servicio se inició el 30 de marzo, pero sólo durante quince días, hasta el pasado 13 de abril, desde Semana Santa hasta la Pascua de Sant Vicent. Durante los últimos cuatro años lo ha desarrollado la empresa Provita, que se adjudicó la concesión hace cuatro años. Sin embargo, el 13 de abril acabó esa vinculación entre la empresa y el ayuntamiento.

Se da la circunstancia de que este año toca renovar la concesión, por lo que el Gobierno de Oliva ha venido trabajando en unos nuevos pliegos, para licitar el contrato este mes y que entre en vigor a mediados de junio. No se contempla que los socorristas atiendan en el puente de mayo, pero el servicio incorpora mejoras, explica el concejal.

Dos de ellas ya estaban el verano pasado, pero se hicieron contra factura; la recogida domiciliaria con un vehículo especial de personas que solicitan el baño adaptado, y añadir unos 200-300 metros de la playa de l'Aigua Blanca, para lograr que todas las zonas estén cubiertas. Además, se exigirá a la adjudicataria que los vehículos sean nuevos y que se destinen solamente a Oliva.

En las playas del sur, Miramar, Bellreguard, Daimús y Guardamar de la Safor, cuyo servicio se presta de manera conjunta, tampoco se ha incluido nunca el puente de mayo. Se ha prestado siempre de junio a septiembre, incluyendo el baño asistido. La última adjudicataria ha sido Cruz Roja, pero la contrata, por cuatro años, también se acabó en 2025 y toca renovar. Lo licita Miramar y el resto de municipios se adhiere. Los pliegos ya se pueden consultar en la Plataforma de Contratación. Ha salido a concurso por dos años y un importe de 1,3 millones de euros.

En Piles el servicio lo presta Provita, la misma empresa que lo tenía en Oliva. Del 15 de junio al 15 de septiembre Le quedan dos años más de contrato. El precio total es de 400.000 euros. La alcaldesa, Cristina Fornet, explica que no entran en el convenio de las playas del sur "porque se reducirían los recursos, aquí tenemos ambulancia y moto acuática, por ejemplo". Y destaca que en el último pliego se introdujeron mejoras como un balizamiento, es decir, marcar con boyas el paso de las embarcaciones de emergencia.

En Xeraco también hay socorristas pero sólo durante el periodo estival, de junio a septiembre, a cargo de la empresa Eulen.

Gandia abierta de marzo a octubre

En cambio Gandia es una de las primeras playas en "abrir" y de las últimas en "cerrar", algo que, por otra parte, no es frecuente en los destinos turísticos de costa valencianos. Empezó el 15 de marzo y se prolonga como mínimo, en octubre, pero a veces, si se mantiene el calor, finaliza tras el puente de noviembre.

Lo hace sin interrupciones, aunque aumentando de manera gradual los recursos conforme se acerca el verano. Cruz Roja ha venido siendo la adjudicataria en las últimas décadas.

En Tavernes de la Valldigna también se contempla el puente de mayo, al igual que el periodo especial de Semana Santa y Pascua, y la adjudicataria es la Cruz Roja.