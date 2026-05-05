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La Safor mantiene sus 14 banderas azules el año en que Gandia cumplirá cuatro décadas con este galardón

Oliva lucirá cuatro pero sigue sin recuperar Rabdells, que perdió el año pasado

En Tavernes de la Valldigna repiten la playa urbana y la Goleta a pesar de la regresión de la costa

Gandia recibe una mención especial por sus servicios de socorrismo

Playa de Rabdells, en Oliva.

Playa de Rabdells, en Oliva. / Oliva Turismo

Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

La Safor mantiene un año más 14 banderas azules, el distintivo que reconoce la excelencia de las playas, así como su compromiso con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. Los galardones los otorga la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) y se deciden teniendo en cuenta los criterios del año 2025. La Comunitat Valenciana reafirma un año más su liderazgo con 152 banderas azules.

Gandia conserva la bandera de la playa virgen de l'Auir, donde el Ministerio inició recientemente unas obras de regeneración, y la emblemática playa Nord.

Oliva suma las cuatro de Pau-Pi, l'Aigua Blanca, l'Aigua Morta y Terranova-Burguera, pero sigue sin recuperar Rabdells, que la perdió el año pasado.

Tavernes de la Valldigna, a pesar de la regresión de la costa que estos días se intenta paliar con aportes de arena, repite con la playa urbana y con La Goleta.

El resto son Bellreguard, Daimús, Guardamar de la Safor, Miramar, Piles y Xeraco, con un perfil de turismo más familiar pero que también luchan por ser visibles.

Cabe recordar que la playa Nord de Gandia la recibe desde hace 40 años, motivo por el cual este año habrá una celebración especial y encuentro con ocho municipios turísticos de España que también cumplen esta efeméride, que tendrá lugar del 28 al 31 de mayo.

Noticias relacionadas y más

La Adeac otorga también 'Menciones Especiales' a aquellos municipios con 'Bandera Azul' que realizan grandes esfuerzos en relación con la educación ambiental, los servicios de socorrismo y la accesibilidad y atención a personas en situación de discapacidad, incluyendo este año la nueva categoría 'Soludable' de prevención térmica. En la categoría de socorrismo han sido Gandia, Chiclana de la Frontera (Cádiz) y Muro en Baleares.

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