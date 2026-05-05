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Un símbolo de orgullo: La Nostra Copa tendrá su espacio en el ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna

El presidente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana entrega una pequeña reproducción del trofeo a la alcaldesa y al presidente de la UE Tavernes

Réplica de La Nostra Copa.

Réplica de La Nostra Copa. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

Gandia

Tavernes de la Valldigna vibró el viernes pasado con la victoria de su equipo en la final de La Nostra Copa. Un gol de Joan Talens le dio la primera victoria al equipo vallero, que se desplazó hasta la Vila Joiosa para animar a su club.

El ayuntamiento recibió el domingo a los campeones en el ayuntamiento, que mostraron la copa a toda la afición. Ahora una pequeña réplica de este trofeo también estará en el ayuntamiento de Tavernes. El presidente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana, Salvador Gomar, entregó esta réplica a la alcaldesa Lara Romero y otra al presidente de la UE Tavernes, Toni Hernández.

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La federación también dio otra réplica al CD Onda, equipo al que se enfrentó la UE Tavernes.

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