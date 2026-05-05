Tavernes de la Valldigna refuerza su compromiso con el bienestar animal y distribuye pienso seco entre las colonias felinas

El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna reparte por segundo año consecutivo el pienso seco destinado a la alimentación de las colonias felinas de la localidad. El reparto se lleva a cabo según las indicaciones registradas por los expertos veterinarios en torno a las necesidades de los gatos comunitarios. Así, cada alimentadora acreditada recoge la cantidad asignada en los primeros días del mes-

Este servicio, con un contrato inicial de 4 años, se enmarca en una estrategia global que sitúa a Tavernes de la Valldigna como un municipio que prácticamente cumple en su totalidad la Ley de Bienestar Animal. El consistorio, a su vez, trabaja en diferentes acciones en esta materia, como la aplicación del método CER (Captura, Esterilización y Retorno), que este año llega a su cuarta campaña, el mantenimiento actualizado del plan de colonias felinas y la realización anual de cursos de formación para alimentadoras.

Además, el consistorio garantiza la atención veterinaria de los animales heridos, enfermos o atropellados, dispone de un equipo propio de rescate y colabora de forma constante con las personas voluntarias, la asociación animalista local y el centro de acogida de animales para garantizar una convivencia responsable.

Entre las distintas medidas, el consistorio ha instalado siete refugios en la vía pública y está prevista la incorporación de siete más para garantizar puntos de alimentación seguros. Tavernes dispone igualmente de un servicio de medicación entre el vecindario y las alimentadoras, así como de la Unidad de Bienestar Animal formada por agentes de la Policía Local, encargada de coordinar todas las actuaciones relacionadas con los animales.

Entre las acciones anuales también destaca que a lo largo del año se facilita a las alimentadoras acreditadas tierra de diatomeas, un antiparasitario natural, así como pipetas antiparasitarias en la época estival.

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El concejal de Bienestar Animal, Josep Llàcer, ha acompañado estos días a algunas de las alimentadoras en la recogida de los sacos de pienso y ha puesto en valor su labor esencial. Llàcer ha señalado que “las alimentadoras realizan una tarea imprescindible para el control y el bienestar de las colonias felinas y desde el Ayuntamiento queremos facilitarles los recursos necesarios para continuar con este trabajo”. El edil ha añadido que “tenemos el compromiso firme de avanzar en políticas de bienestar animal con medidas efectivas que mejoren la convivencia y la protección de los animales”