Tavernes de la Valldigna y Xeraco eliminarán los ‘dados’ del río Vaca a partir de julio para reducir las inundaciones

Cada vez que se registran episodios de fuertes lluvias, los distintos municipios por los que discurre el río Vaca vigilan su posible crecida para adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de sus vecinos y vecinas. Los problemas que comporta este río son bastante conocidos en Tavernes de la Valldigna y Xeraco, las dos localidades que los sufren en mayor medida.

Ahora los dos municipios han dado un paso más y retirarán a partir de julio los obstáculos que actualmente interrumpen el curso natural del río Vaca en su desembocadura, conocidos como los "dados". Así lo han confirmado los primeros ediles esta mañana tras una reunión mantenida con la Confederación Hidrográfica del Jucar, organismo que asumirá el coste de los trabajos. Concretamente, en ella han participado, la alcaldesa Lara Romero y el concejal de Agricultura de Tavernes, Zeus Grau, el alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell, los equipos técnicos de los dos ayuntamientos implicados y la comisaria de Aguas de la CHJ, Cristina Sola.

Las obras arrancarán en tres meses coincidiendo con la finalización del periodo de nidificación del chorlitejo negro para garantizar la protección de esta especie. A ello se sumará un dragado de sedimentos, que posteriormente se utilizarán en los dos municipios. En el caso de Tavernes, se depositarán en la playa de la Goleta, donde se encontraba la estructura de hormigón que simulaba un avión. En ese lugar se ejecutará una duna natural.

Canalización artificial

Las inundaciones que se producen entre ambos términos tienen su origen en la construcción de una canalización artificial, que incluía varios pasos sobre el cauce del río en 1975, conocidos como los "dados", que, como se ha evidenciado durante las últimas décadas, han sido perjudiciales.

Entre estos elementos destaca el conocido como el puente de los "dados", situado en el camino de la Ratlla, entre Tavernes y Xeraco. Cuando se produce la crecida del río, esta infraestructura actúa como un tapón que dificulta el flujo natural del agua, lo que provoca la retención del caudal aguas arriba. Esta situación deriva en inundaciones que afectan especialmente a la Partida de Tavernes y zonas agrícolas de Xeraco. En casos más graves pueden llegar a áreas urbanas y provocar el corte de caminos.

Estas obras se incluyen entre los distintos trabajos que llevan a cabo ambos municipios para mejorar el flujo y el estado del río Vaca y garantizar, así, la recuperación de su curso natural en la desembocadura, con criterios de sostenibilidad y respeto al medio ambiente. Cabe recalcar que esta retirada, a su vez, se había convertido en una demanda histórica del Sindicato de Riegos de la Valldigna.

La alcaldesa de Tavernes de la Valldigna, Lara Romero, ha destacado que “este es un paso muy importante para dar solución a una problemática histórica del municipio, ya que la retirada de los ‘dados’ es una actuación esencial que permitirá recuperar el curso natural del río y mejorar tanto la seguridad como el estado medioambiental de la desembocadura del Vaca”.

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Por su parte, el concejal de Agricultura, Zeus Grau, ha expuesto que estas obras "son fundamental para el sector agrario, ya que ayudarán a mejorar el drenaje de las zonas agrícolas y reducir los problemas de inundación que afectan a diversas zonas de nuestro término municipal”.