Víctor Soler (PP) critica el anuncio del nuevo transporte público en Gandia: "No es por voluntad, sino porque se acercan las elecciones"

El portavoz del Grupo Municipal Popular de Gandia, Víctor Soler, ha respondido al anuncio realizado esta mañana por el gobierno sobre el nuevo servicio de transporte público. Como ha informado este diario, la ciudad probablemente contará con un nuevo servicio durante el primer semestre de 2027, que incorporará una mayor frecuencia, autobuses eléctricos y nuevas conexiones. Tras la comunicación, Soler ha señalado que se trata de “un servicio esencial que lleva más de diez años sin contrato por la ineficacia del gobierno socialista”.

En este sentido, el portavoz ha asegurado que “si hoy tenemos este anuncio no es por voluntad de gestión, sino porque se acercan las elecciones y el alcalde socialista Prieto necesita una foto y un vídeo subiéndose a un nuevo autobús para su campaña electoral”

Para Soler, “decir que el transporte público de Gandia llega tarde y mal es una evidencia que cualquier vecino puede confirmar”. En este sentido, ha recordado que “los ciudadanos llevan más de una década esperando una mejora real de un servicio que ha funcionado en condiciones lamentables, sin la correspondiente licitación y con un contrato caducado durante todos estos años”. Una situación que, según el portavoz popular, “ha perjudicado directamente a quienes dependen del transporte público para acudir a sus trabajos, al hospital o para su vida diaria”.

El líder de los populares ha acusado a Prieto de utilizar el transporte público como un recurso electoral para intentar salvar su candidatura: “A un año de las elecciones, Prieto se saca de la chistera un anuncio para tapar su mala gestión, no solo en movilidad, sino en el conjunto de proyectos que ha prometido y no ha ejecutado: el Gandia Arena, el Centro de Personas con Diversidad Funcional, el Centro Oceanográfico, la transformación del Puerto o los Tinglados”. Añade: “Hasta en este sentido Prieto vuelve a las antiguas fórmulas del socialismo, ya que fue el socialista Orengo quien hizo lo mismo antes de las elecciones para intentar engañar a los ciudadanos de Gandia.”

Falta de diálogo

Por otra parte, Soler ha criticado la “falta total de diálogo” del gobierno, puesto que el Partido Popular ha tenido conocimiento de este anuncio a través de la prensa. Igualmente, reclama a Prieto una respuesta sobre el pacto de movilidad presentado por el PP en agosto. En sus palabras, "resulta difícil tomarse en serio al socialista Prieto cuando habla de pactos mientras mantiene durante más de seis meses guardado en un cajón el pacto por la movilidad presentado por el Partido Popular en agosto, sin dignarse siquiera a responder. El Partido Popular ha hecho los deberes, quien falla es el socialista Prieto que demuestra que dice una cosa y hace la contraria”.

Además, Soler recuerda que “no se puede hablar de movilidad sin un PMOUS en regla, y el gobierno del socialista José Manuel Prieto no lo tiene. Aun así, anuncia medidas sin respaldo técnico ni planificación, ocultándolas a la oposición y priorizando la foto antes que el cumplimiento de los procedimientos.”

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“Usar un servicio esencial como es el transporte público para hacer campaña electoral demuestra que el socialista Prieto es un mal alcalde para Gandia. Diez años de abandono no se tapan con una foto a un año de elecciones. La ciudad merece respeto.”, ha concuido el portavoz popular.