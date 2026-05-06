El alcalde de Gandia comparte una charla con personas sin hogar atendidas por Cáritas: "Todos necesitamos una mano tendida"

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha sido este miércoles por la mañana el invitado de la iniciativa “Café con éxito”, organizada por Cáritas Interparroquial de Gandia. Prieto ha compartido una charla y un almuerzo en el Centro de Atención Integral San Francisco de Borja (CAI), ante personas sin hogar alojadas allí y otros usuarios del programa de vivienda de la entidad humanitaria.

En total, 17 personas, entre las cuales había tres mujeres. La mitad, valencianos (Godella, Algemesí, Tous, Gandia, Carlet, Alberic...) y la otra mitad de origen extranjero; llegados de países como Marruecos, Argelia, Uruguay, Chile, Eslovaquia, o Bulgaria.

Todos ellos han estado acompañados por técnicos y trabajadores de Cáritas, que han orientado la charla y también han hecho algunas preguntas al invitado. Tras una breve presentación por parte de los asistentes algunos les han expuesto de forma voluntaria al alcalde sus casos personales, comentando por qué llegaron a vivir en la calle, pero también cómo están rehaciendo sus vidas gracias a la entidad.

Son las historias, por ejemplo, de Gervasio, cuyos problemas con el alcohol le llevaron a la calle. De Tatiana, también sin hogar, que enfermó en la calle, vivió en el edificio de la calle Perú, del cual le echaron, y recaló en el CAI. De Marek, a quien, viviendo en un parque le diagnosticaron una trombosis por la que le tuvieron que amputar las dos piernas. Del joven Abdul, en silla de ruedas, que entró sin papeles desde Marruecos y cuando tenía una vida medio hecha en una localidad de la Ribera llegó la dana. O de Salvador, que tenía un chalé, pero la vida le dio un revés y acabó viviendo en una furgoneta.

Vista de la sala. / Àlex Oltra

Tras escucharles con atención Prieto también dio algunas pinceladas de su vida; de cómo cuando él tenía 12 años falleció su padre, que llevaba el sustento económico de la familia: "Mi madre, con dos hijos, se quedó viuda a los 37 años, y todos juntos tuvimos que superar las dificultades y aprender a pelear en la vida".

Con todo, Prieto comentó que hoy se considera "un afortunado", porque "ser alcalde me permite estar en contacto con las personas y hacerme cargo de sus problemas".

Pero también hubo lugar para anécdotas. A raíz de algunas preguntas Prieto reconoció que colecciona relojes de arena -"quizá como símbolo de la fugacidad del tiempo"- y "clicks" de Playmobil, que hace deporte una hora por las mañanas, y que, tras publicar tres poemarios, sigue apuntando ideas en libretas íntimas, quizá para un cuarto libro.

Para concluir el alcalde aseguró que había aprendido mucho de la experiencia. Señaló, en alusión tanto a Cáritas como a sus usuarios, que "dan sentido al espíritu de comunidad, nos invitan a salir del individualismo imperante".

En ese sentido, señaló que "la suerte de uno es la suerte de todos, y eso también debe aplicarse a escala de la ciudad", y considera que Gandia, a pesar de haber crecido mucho en población, "también tiene que acordarse de sus personas".

Según Prieto "todos merecemos y necesitamos una mano tendida, un mensaje inspirador que nos anime a continuar, Gandia es una ciudad solidaria, que no deja a nadie atrás, y trabaja por una inclusión real y efectiva".

Gemma, técnica de Cáritas, acabó con otro consejo: "Todos llevamos una mochila y tenemos que aprender a quitar peso a aquello que no nos aporta nada, no merece la pena insistir en lo que nos hace daño, hay que mirar siempre para adelante".

Tras aproximadamente una hora de conversación se dio paso al almuerzo propiamente dicho. En la reunión también estuvo la concejala de Bienestar Social, Inma Rodríguez.

Café con éxito

El "Café con éxito" pretende ser un espacio de encuentro de Cáritas dirigido a participantes de sus programas, con el objetivo de trasladar un mensaje esperanzador, así como fomentar valores como el esfuerzo, el trabajo y la responsabilidad.

Prieto con técnicos y usuarios de Cáritas. / Àlex Oltra

La intención de Cáritas es que este ciclo, que se estrenó tras la pandemia, pero que se retoma ahora, es que se desarrolle con una periodicidad mensual y cuente con la presencia de distintas personalidades de la ciudad y la comarca, referentes en sus respectivos ámbitos, quienes compartirán su experiencia vital y profesional, para generar espacios de diálogo cercanos y motivadores.

La iniciativa se enmarca en el Área de Inclusión de Personas sin Hogar de Cáritas, que integra el Programa de Calle, el Centro de Día para Personas Sin Hogar, el recurso de Viviendas y el CAI, desde donde se impulsa una intervención integral orientada a la dignidad, la autonomía y la inclusión social.