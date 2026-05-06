"Artefactos científicos. Mujeres, identidad, ciencia y objetos": El campus de la UPV de Gandia reivindica el papel de la mujer en la ciencia con esta exposición
La muestra estará abierta al público hasta el 29 de mayo en la Sala de Usos Múltiples del CRAI del Campus de la ciudad
Ainhoa Ferrando
El Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV) acoge la exposición “Artefactos científicos, mujeres, identidad, ciencia y objetos”, que se podrá visitar hasta el 29 de mayo en la Sala de Usos Múltiples del CRAI del campus. La muestra, inspirada en los murales del proyecto "Dones de Ciència y desarrollada desde el enfoque del proyecto artístico y visual de Artefacto Portraits, propone un recorrido por el universo vital y profesional de once mujeres científicas a través de composiciones creadas a partir de objetos significativos, tanto personales como profesionales.
La exposición combina arte, historia e imaginación para reivindicar el papel de las mujeres en la ciencia. Entre sus protagonistas se encuentran Pilar Roig, catedrática de la UPV y restauradora; Sara García Alonso, bióloga molecular y astronauta de reserva de la ESA, y Anna Lluch, investigadora de cáncer de mama y catedrática de Medicina.
Objetos llenos de historia
Virginia Vinagre y Ella Ahonen, comisarias y artistas de la exposición, explican que el objetivo es trasladar la historia, el contexto y el legado de las once mujeres que protagonizan el proyecto a toda la sociedad.
Para ello, han tenido que documentarse en profundidad sobre la vida de cada una de ellas y en la medida de lo posible, han contado con objetos cedidos personalmente por las protagonistas o sus entornos. En el resto de casos, los artefactos han sido recreados o localizados en anticuarios, rastros y colecciones de familiares o amistades.
Por ejemplo, Pilar Roig ha prestado una jeringuilla de restauración, una caja de pesas antiguas de su padre y el libro de poemas de Francisco Brines. Por su parte, Sara García Alonso ha cedido uno de sus polos oficiales de la Agencia Espacial Europea, unas púas de guitarra y un ejemplar de su tesis doctoral.
A su vez, Anna Lluch ha contribuido con un cuadro dedicado a ella, la medalla de la Real Academia Nacional de Medicina y el anillo de 'doctora honoris causa' concedido por la Universitat Jaume I de Castelló.
Referentes y pioneras
La muestra rinde homenaje a otras figuras destacadas como Margarita Salas, bioquímica y referente de la biología molecular en España; Concepción Aleixandre, médica y ginecóloga e inventora pionera, o Jane Goodall, primatóloga, conservacionista y exploradora del comportamiento animal.
También se podrá conocer la historia de Ada Lovelace, matemática y precursora de la computación; Katherine Johnson, matemática clave en el cálculo de trayectorias espaciales; Hipatia de Alejandría, astrónoma, filosofa y maestra; Jane Jacobs, pensadora urbana y activista, y Marie Curie, pionera en el estudio de la radiactividad.
Curie es evocada a través de tubos manipulados con sales de radio; Hipatia de Alejandría, a través de un ábaco que remite a sus cálculos astronómicos y matemáticos; Jane Jacobs aparece cuando defiende su ciudad con pancartas, pintura y megáfono y Katherine Johnson, al realizar complejos cálculos orbitales con una calculadora Monroe, rodeada de hombres en un centro de investigación de la NASA.
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