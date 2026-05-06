El Ayuntamiento de Gandia establece las bases para adjudicar cinco viviendas de alquiler social desde 501 euros al mes

El Ayuntamiento de Gandia ya ha aprobado las bases reguladoras que marcarán la adjudicación de las cinco viviendas situadas en la calle Magistrat Català, que fueron adquiridas a finales de diciembre de 2024 dentro del Plan de Vivienda que se enmarca en la estrategia Avant Gandia.

Los pisos de cerca de 95 metros cuadrados, que se incorporan al parque municipal para ser destinadas a alquiler social asequible, tendrán un coste mensual que oscilará entre los 501,30 euros hasta los 578,27 euros por la vivienda con ático, con los gastos de comunidad y basura incluidos.

El concejal delegado de Vivienda, Salvador Gregori, ha puesto en valor el trabajo realizado desde el ayuntamiento durante los últimos meses para adecuar el edificio. "Era una finca que se había deteriorado e, incluso, habían llegado a okupar dos pisos. Teníamos que invertir en ella para adecuarla", ha expuesto.

El contrato tendrá una duración máxima de siete años, tal y como marca la ley. Para acceder a una de estas viviendas, como ha explicado Gregori, será necesario cumplir una serie de requisitos. En este proceso, las personas interesadas serán valoradas mediante un sistema de puntos basado en criterios establecidos.

Para acceder a estos pisos, se tendrá en cuenta la unidad de convivencia, entendida como dos adultos en una relación legalmente reconocida o un adulto separado con un menor a su cargo. Por su parte, el ático deberá estar habitado por dos adultos y un niño a su cargo.

Requisitos

Así, el número de hijos determinará la puntuación asignada, así como el hecho de tener una persona dependiente a su cargo o residir, al menos, cinco años en Gandia. Por otra parte, el consistorio otorgará más puntos a las personas interesadas con una edad comprendida entre 18 y 45 años.

El medidor de renta de referencia, por su parte, se basará en el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, es decir, la suma de todos los ingresos familiares divididos por el número de miembros de la unidad. En palabras de Gregori, "se trata de vivienda asequible, es decir, un 40 % por debajo de los precios que marca el mercado, pero eso no quiere decir que las personas no asuman el pago. Queremos que la gente las pueda pagar, pero que no se aprovechen". Añade: "Queremos que sea una oportunidad para los jóvenes".

Gregori ha manifestado ser consciente de "la alta demanda que tendrán estos pisos". "Sabemos que será muy demandada porque falta vivienda en la ciudad".

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La compra fue posible gracias a una subvención de 623.000 euros procedentes del Fondo Estatal del Plan de Vivienda. En concreto, y como ya informó este diario, la compra se ha realizado a través del Plan ADHA en su tercera edición. Así, con el ADHA 1 se adquirieron 14 viviendas situadas en la calle de Padilla por 870.000 euros. En el ADHA 2, se procedió a la compra de 12 viviendas situadas en diferentes partes de la ciudad por un importe de 840.618,53 euros, y avanzó que, dentro del ADHA 4, el consistorio tiene la intención de incorporar al parque municipal nueve viviendas más situadas en la calle Sant Enric con una ayuda de 770.000 euros.