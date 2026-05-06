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Los bomberos sofocan un incendio sin afectados en el centro de salud de Roís de Corella en Gandia

Los daños se centran en un despacho de la primera planta del edificio sanitario

Una imagen del exterior del edificio sanitario de Roís de Corella durante la intervención de los bomberos y la policía

Una imagen del exterior del edificio sanitario de Roís de Corella durante la intervención de los bomberos y la policía / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

Gandia

Los bomberos de Gandia y Oliva han intervenido durante la tarde de este martes, 5 de mayo, para sofocar un pequeño incendio en el centro de salud de Roís de Corella en Gandia en el que , afortunadamente, no se ha visto afectada ninguna persona.

El incidente se ha centrado en un despacho de inspección de la primera planta en el que, a esas horas, no había nadie. También han participado en la resolución del caso agentes de la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía así como una dotación del Servicio Básico de Salud.

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Control de la situación

Se desconocen las causas del incendio por el momento, pero la situación quedó controlada y normalizada a los pocos minutos de producirse. Se ha activado la alarma de detección en la central de incendios del edificio y rápidamente han actuado bomberos, que han controlado la situación.

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