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Gandia Pensa cambia de ubicación este jueves por la previsión de lluvias: será en el Teatre Serrano

El director del Instituto Cervantes Luis García Montero conversará con la comisaria del ciclo, Àngels Gregori, sobre la necesidad de restaurar la democracia o el desmantelamiento del estado del bienestar

García Montero en el Instituto Cervantes.

García Montero en el Instituto Cervantes. / Diego Radamés, Europa Press.

Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

La conferencia de Luis García Montero dentro del ciclo Gandia Pensa, inicialmente prevista en el Palau Ducal, se traslada finalmente al Teatre Serrano debido a la previsión de lluvias, según informaron fuentes municipales. La cita será este jueves, 7 de mayo, a las 19.30 horas.

El encuentro consistirá en una conversación entre el poeta y director del Instituto Cervantes y la comisaria del ciclo, Àngels Gregori. Bajo el título "La responsabilidad con la palabra", los protagonistas abordarán cuestiones de actualidad como la necesidad de restaurar la democracia, el desmantelamiento del estado del bienestar y la responsabilidad ética en la vida pública.

Luis García Montero es una de las voces más destacadas de la poesía y el pensamiento contemporáneo en el ámbito hispánico. Su obra literaria y ensayística le ha consolidado como un referente cultural y humanista, con una fuerte implicación en la defensa de la democracia, los derechos humanos y la justicia social.

Catedrático de Literatura Española en la Universidad de Granada, ha desarrollado una amplia trayectoria académica y literaria. Es autor de títulos como "Habitaciones separadas", "Completamente viernes", "Vista cansada" o "Un año y tres meses". En narrativa destaca "Mañana no será lo que Dios quiera" y su reciente novela "La mejor edad".

En 2018 fue nombrado director del Instituto Cervantes, cargo desde el que impulsa la proyección internacional de la lengua española como espacio de diálogo cultural. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Loewe, el Premio Nacional de Poesía o el Premio Internacional Carlos Fuentes, además de ser Hijo Predilecto de Andalucía y Doctor Honoris Causa por diversas universidades.

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El ciclo "Gandia Pensa" es un espacio de reflexión sobre democracia, cultura, ciencia y sociedad, abierto a la ciudadanía y orientado a fomentar el pensamiento crítico contemporáneo.

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