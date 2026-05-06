Gandia, Cullera, Sollana, Xàtiva, Alcàsser, Massamagrell y Catarroja se unen para celebrar el nombre compartido de su falla

La Falla Plaça San Josep Raval de Gandia celebra el próximo sabado 30 de mayo la "V Trobada de Falles Rav/bal". Se trata de una cita marcada en su calendario con el fin de celebrar un dia lleno de hermandad fallera, fiesta y amistad entre estas distintas comisiones de la Comunitat Valenciana.

Siete fallas acompañarán este evento tan especial. Entre las asistentes destacan las fallas Raval S.Agustíi de Cullera, Rabal de Sollana, Barri la Ravalera Borriana, Raval de Xàtiva, Raval de Alcàsser, Raval de Massamagrell y Rabal de Catarroja.

Gandia ha preparado cada detalle para que se convierta en una jornada con una programación única. A las 11 h, se llevará a cabo la recepción de los falleros en el Museo Faller de la ciudad.

A las 11:30 h, se recepcionará a los máximos representantes de cada comisión, mientras que los falleros irán acompañados por la xaranga de la falla anfitriona.

A partir de las 12: 30 h, se realizará un pasacalle en el que desfilarán todas las fallas por el centro histórico. A las 13: 30 h, como parte del recorrido, se realizará una parada para visitar el ayuntamiento. Allí el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, recibirá a todas las comisiones, se harán una foto oficial y se librarán algunos obsequios a los asistentes.

El pasacalle finalizará en la plaza del Tirant. Una vez terminado, a partir de las 14: 30 h, todos los asistentes podrán disfrutar de una paella gigante a cargo de la falla Plaça San Josep Raval.

La fiesta continuará con una macrodiscomóvil, con la actuación del Dj Koni. Para terminar el evento, los asistentes podrán disfrutar de la actuación de “Los Gemelos” de Puzzle, quienes pondrán el broche final al día.

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Desde sus redes sociales recuerdan a las fallas que la fecha limite para la inscripción es hasta el 27 de mayo.