Gandia es sede del circuito europeo de billar femenino con las mejores especialistas en liza

Gandia acoge del 8 al 10 de mayo la tercera edición de Grand Prix Cushion Ladies, una cita ya consolidada dentro del circuito europeo de billar femenino que reunirá las 24 mejores jugadoras del ranking continental al Hotel Gandia Palace.

El regidor de Deportes, Jesús Naveiro, ha destacado durante la presentación que "se trata de un acontecimiento ya consolidado que aporta a Gandia un valor añadido en el ámbito deportivo y posiciona la ciudad como referente del billar europeo". Naveiro ha subrayado que, por tercer año consecutivo, "las mejores jugadoras de Europa estarán en Gandia, con representación de nuevo países diferentes.

La competición se inaugurará oficialmente el viernes 8 de mayo a las 11:30 horas y se desarrollará a lo largo del fin de semana hasta la final prevista para el domingo 10 de mayo, hacia las 16:00 horas. El acto de conclusión y entrega de medallas tendrá lugar aproximadamente entre las 17:30 y las 18:00 horas. La entrada será gratuita.

Por su parte, el vicepresidente del Chef Amadeo Gandia Billar Club, Ausiàs Fuster, ha remarcado la importancia de esta prueba dentro del circuito europeo, puesto que «nace con el objetivo de impulsar el billar femenino y garantizar la continuidad competitiva a lo largo de la temporada». Fuster también ha puesto en valor el impacto turístico y económico del acontecimiento, «con cerca de 240 pernoctaciones y una estancia media superior en los días de competición, hecho que contribuye a la desestacionalización turística».

La tarea arbitral

Además, ha querido agradecer «el apoyo de la Federación Española y la Federación Valenciana de Billar, así como la tarea de los 17 árbitros nacionales que hacen posible el desarrollo del campeonato». Todas las partidas se retransmitirán también en directo a través de la plataforma digital Kozoom.

El presidente de la Federación Valenciana de Billar, Javier Muñoz, ha incidido en el alto nivel competitivo del torneo, «reservado exclusivamente a las 24 primeras clasificadas del ranking europeo de tres bandas». Muñoz ha destacado que «este Grand *Prix forma parte de un circuito internacional que incluye varias pruebas de máximo nivel, como el Campeonato de Europa y el Campeonato del Mundo».

Así mismo, ha avanzado que Gandia continúa trabajando para acoger nuevos acontecimientos deportivos internacionales, entre los cuales destacan futuros campeonatos europeos séniors y pruebas del circuito Eurotour, reforzando el posicionamiento de la ciudad como sede de grandes competiciones deportivas.

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Con esta iniciativa, Gandia reafirma su compromiso con el deporte de élite, la promoción del talento femenino y la proyección internacional de la ciudad.