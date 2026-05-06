El IES Montúver de Xeraco gana el primer premio del concurso de creación de juegos de mesa

La clase de 2.º de ESO C del IES Montdúver de Xeraco ha conseguido el primer premio del concurso de creación de juegos de mesa con un juego basado en la fábula popular xeraquera, "La serp de la venta". El concurso está organizado por el ONG Plataforma Per la Llengua.

El acto de entrega de premios ha sido en el Teatro Poliorama de Barcelona, hasta donde se han desplazado en representación del grupo las alumnas Nagore García, Martina Castelló y Sarai Navidad, autoras de la idea original del juego, aunque toda la clase ha participado en el diseño y elaboración de este.

Además del reconocimiento en el acto de entrega de premios, han recibido el regalo de una experiencia lúdica para todos sus compañeros y compañeras. En la misma categoría han competido con alumnado de 1.º, 2.º y 3.º de ESO de centros educativos de todo el dominio lingüístico.

Más de un millar de escolares

En total han participado más de un millar de escolares y se han presentado 109 juegos de mesa, entre los cuales, el de las estudiantes xeraqueras ha sido el más valorado.

El juego se denomina “La serp de la venta" y se basa en la fábula popular homónima del mismo pueblo de la Safor, donde un ladrón se mueve a través del tablero haciendo pruebas sobre lengua y cultura valencianas hasta llegar a la Torre de Vigía y vencer a la serpiente.

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El objetivo del Concurso Tísner de Creación de Juegos en Catalán, dirigido a los alumnos de 10 a 14 años de todas las escuelas de los territorios de habla catalana, es que alumnas, maestras y escuelas descubran la faceta lúdica y creativa de nuestra lengua creando su propio juego, fomentando así el uso del valenciano y el ocio saludable.