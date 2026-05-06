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“Indiana Llons” se suma a la programación del ciclo de actuaciones de Benirredrà Primavera 2026

El espectáculo está dirigido a todos los públicos y la entrada será gratuita hasta llenar el aforo

Imagen de la obra &quot;Indiana LLons&quot;, interpretada por el elenco de “Xana Teatre”

Imagen de la obra "Indiana LLons", interpretada por el elenco de “Xana Teatre” / Levante-EMV

Ainhoa Ferrando

Gandia

Benirredrà Primavera 2026 incluye en su programación “Indiana Llons”, una obra que se podrá ver este viernes 8 de mayo, a las 20 h, en el aula de Cultura del ayuntamiento. La pieza- dirigida a todos los públicos- combinará humor diversión, acción y misterio, una oportunidad única para vivir el teatro y la cultura en familia.

Los dos protagonistas -inspirados en las películas de Indiana Jones- se embarcarán en una aventura hasta llegar a Egipto para encontrar al ídolo Ra. Durante el camino se encontrarán con obstáculos – una momia o embaucador mercader- que harán lo que sea para que tiren la toalla. Sin embargo, estos dos valientes no deberán olvidar su persistencia para conseguir su objetivo.

La representación está dirigida por Xavi Navarro y será interpretada por el elenco de “Xana Teatre”. Se trata de una compañía teatral profesional valenciana dedicada a la producción propia, la formación en el arte escénico e investigación de nuevos lenguajes y expresiones de comunicación teatral. Ofrecen espectáculos para todos los públicos con el fin de conectar con los espectadores mediante el entretenimiento. La entrada es gratuita hasta llenar el foro.

Otra programación

"Indiana LLons" no es la única obra teatral en la agenda cultural que proyecta el Ayuntamiento de Benirredrà. Ayer tuvo lugar "El nuvolot de lo rat penat d' Al-Azraq", con motivo del 750 º aniversario de la muerte del visir de Al-Azraq durante el siglo XIII. Este cuentacuentos -dirigido a niños de 6 a 12 años- recreó la figura histórica que inspiró al capitán moro de Alcoi.

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Por su parte, el municipio acogerá mañana “Benestar Jove”, una sesión dedicada a los adolescentes de 12 a 16 años para hablar, sentir y crecer. Un espacio donde puedan compartir experiencias y aprender herramientas para gestionar sus emociones, relaciones y su bienestar personal. La actividad se llevará a cabo de 18 a 20 h en el aula de Cultura del ayuntamiento.

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