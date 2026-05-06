Llocnou de Sant Jeroni construye un trinquet y amplía el polideportivo como un aliciente más para fijar población

La vicepresidenta primera de la Diputación, Natàlia Enguix, ha visitado este miércoles Llocnou de Sant Jeroni, en la Safor, donde el ayuntamiento que dirige Ricard Igualde construye un nuevo trinquet para fomentar la práctica de la pilota y amplía el polideportivo con los fondos del Pla Obert.

Acompañada por el alcalde, Ricard Igualde, la también diputada de Cooperación y coordinadora del Pla Obert ha firmado en el libro de honor del Ayuntamiento de Llocnou de Sant Jeroni, antes de dirigirse a la zona deportiva del municipio, donde están en marcha los trabajos de ampliación de los edificios de la piscina y la habilitación de un espacio para el futuro bar del polideportivo, así como la construcción de un nuevo trinquet que será una de las piezas clave en la evolución de la zona deportiva del pueblo.

Natália Enguix ha explicado durante la visita que el alcalde ha pedido ayuda a la Diputación para completar un trinquet que será prácticamente construido con las ayudas del Pla Obert: “nos han trasladado que faltaría algo más de dinero para acabarlo en una segunda fase y nos hemos comprometido a atender la solicitud a través del Plan de Trinquets que coordina Presidencia junto a la Federación de Pilota”, ha señalado la responsable provincial, quien considera que instalaciones deportivas como las que está ejecutando Llocnou “animan a las personas que viven en estos pueblos pequeños a quedarse en ellos, convirtiéndose en una herramienta eficaz contra la despoblación”.

Evolución del polideportivo

En opinión del alcalde, Ricard Igualde, “una de las formas de evitar la despoblación es crear servicios. No aspiramos a tener las infraestructuras de grandes ciudades, pero sí unos servicios suficientes, como los que estamos ampliando con la evolución del polideportivo, que empezó siendo la piscina y poco más, y ahora cuenta con campos de fútbol 7 y fútbol 3, pistas de pádel y el nuevo trinquet para practicar un deporte idóneo para nuestra cultura e idiosincrasia”.

Las concejalas Mode Bretó, de Servicios Sociales, y Sara Artes, de Cultura, Fiestas e Igualdad, han participado en la visita junto a Igualde, que se ha detenido en la ampliación de los edificios de la piscina: “Estamos reformando los vestuarios y las duchas y habilitando un espacio con almacén que está destinado al futuro bar del polideportivo”.

La reforma de los vestuarios y el almacén suponen una inversión conjunta de 314.000 euros, mientras que el trinquet tiene un presupuesto de 365.000 euros. Llocnou también ha adecuado un local para velatorio y dispone aún de unos 70.000 euros del Pla Obert para realizar otras mejoras.

El alcalde ha agradecido a la vicepresidenta Enguix “acercarse a un pueblo como el nuestro que necesita la ayuda de la Diputación, que es nuestra institución de referencia”. En palabras de Ricard Igualde, “los grandes municipios tienen distintas instituciones de las que pueden recibir recursos, mientras que nosotros dependemos básicamente de los recursos que nos presta la Diputación”.

A nivel comarcal la Safor tiene asignados 34,5 millones en el Pla Obert, 6,7 millones más que con los planes de inversión de la anterior legislatura. A esta cantidad que se reparten 30 municipios de la comarca, cabe sumar los alrededor de dos millones de euros que recibirá Gandia en el suplemento del plan para grandes ciudades de la provincia.