Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nou MestallaFord AlmussafesHuelga EducaciónSanta ClaraHantavirusAsesinato peluquero
instagramlinkedin

Vaivén

Luis García Montero, de protagonista en La Revuelta de RTVE al Gandia Pensa y al Poefesta de Oliva

El director el Instituto Cervantes estará en la Safor el jueves y el viernes

Luis García Montero y David Broncano, en La Revuelta de este martes, 5 de mayo

Luis García Montero y David Broncano, en La Revuelta de este martes, 5 de mayo / RTVE

Redacción Levante-EMV

Gandia

El escritor, catedrático y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, fue entrevistado este martes por David Broncano en el programa La Revuelta de RTVE. Su aparición en este espacio de máxima audiencia llega justo antes de que viaje a la comarca de la Safor.

Y es que García Montero va a participar en una nueva sesión de "Gandia Pensa", programada para este jueves, 7 de mayo, en el Teatre Serrano de Gandia, como invitado de excepción para celebrar el primer aniversario del ciclo, mientras que el viernes, día 8, estará en Oliva con motivo del Poefesta, también como personaje ilustre de la cultura en España.

Noticias relacionadas

Catedrático

Catedrático de Literatura Española en la Universidad de Granada, García Montero ha desarrollado una amplia trayectoria académica y literaria. En 2018 fue nombrado director del Cervantes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tres estudiantes de Gandia presentarán en China un sistema que mejora el tráfico de camiones en el puerto de València
  2. El rescate en Oliva reabre el debate sobre la vigilancia: Solo Gandia y Tavernes de la Valldigna cuentan con socorristas en las playas durante el puente de mayo
  3. Finalizan las obras del mayor proyecto para prevenir inundaciones en Gandia
  4. Castellón se corona con el mejor ‘cremaet’ del mundo en Xeraco
  5. El municipio de la Safor con solo 160 habitantes donde reina el silencio y la vida rural: 'Aquí todo es muy tranquilo
  6. Cerca de 400 devotos se suman a los actos en honor a la Geperudeta en Gandia
  7. El alcalde de Gandia denuncia ante la Policía Nacional e Instagram un aumento de 40.000 seguidores falsos en su cuenta
  8. Tradición en la Safor: Benirredrà, Llocnou de Sant Jeroni, Piles, Bellreguard y Potries se quedan sin comuniones este año

Luis García Montero, de protagonista en La Revuelta de RTVE al Gandia Pensa y al Poefesta de Oliva

Luis García Montero, de protagonista en La Revuelta de RTVE al Gandia Pensa y al Poefesta de Oliva

"Artefactos científicos. Mujeres, identidad, ciencia y objetos": El campus de la UPV de Gandia reivindica el papel de la mujer en la ciencia con esta exposición

"Artefactos científicos. Mujeres, identidad, ciencia y objetos": El campus de la UPV de Gandia reivindica el papel de la mujer en la ciencia con esta exposición

La Safor cuenta con 362 parados menos respecto a abril de 2025

La Safor cuenta con 362 parados menos respecto a abril de 2025

Els bombers sufoquen un incendi sense afectats en el centre de salut de Roís de Corella a Gandia

Els bombers sufoquen un incendi sense afectats en el centre de salut de Roís de Corella a Gandia

El IES Montdúver de Xeraco gana el primer premio del concurso de creación de juegos de mesa

El IES Montdúver de Xeraco gana el primer premio del concurso de creación de juegos de mesa

Los bomberos sofocan un incendio sin afectados en el centro de salud de Roís de Corella en Gandia

Los bomberos sofocan un incendio sin afectados en el centro de salud de Roís de Corella en Gandia

La Policía Local de Barx cumple un año de su creación: "Antes aquí cada uno hacía lo que quería"

Tradición en la Safor: Benirredrà, Llocnou de Sant Jeroni, Piles, Bellreguard y Potries se quedan sin comuniones este año

Tradición en la Safor: Benirredrà, Llocnou de Sant Jeroni, Piles, Bellreguard y Potries se quedan sin comuniones este año
Tracking Pixel Contents