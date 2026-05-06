Vaivén
Luis García Montero, de protagonista en La Revuelta de RTVE al Gandia Pensa y al Poefesta de Oliva
El director el Instituto Cervantes estará en la Safor el jueves y el viernes
El escritor, catedrático y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, fue entrevistado este martes por David Broncano en el programa La Revuelta de RTVE. Su aparición en este espacio de máxima audiencia llega justo antes de que viaje a la comarca de la Safor.
Y es que García Montero va a participar en una nueva sesión de "Gandia Pensa", programada para este jueves, 7 de mayo, en el Teatre Serrano de Gandia, como invitado de excepción para celebrar el primer aniversario del ciclo, mientras que el viernes, día 8, estará en Oliva con motivo del Poefesta, también como personaje ilustre de la cultura en España.
Catedrático
Catedrático de Literatura Española en la Universidad de Granada, García Montero ha desarrollado una amplia trayectoria académica y literaria. En 2018 fue nombrado director del Cervantes.
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