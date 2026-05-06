La Policía Local de Barx cumple un año de su creación: "Antes aquí cada uno hacía lo que quería"

Un año después de la creación del cuerpo de la Policía Local de Barx, la alcaldesa de la localidad, Esther Vidal, en conversación con este periódico, hace balance con una frase categórica: "Antes en el pueblo no había orden, cada uno hacía lo que quería, incluso los forasteros que llegaban a vivir se adaptaban a esa manera de comportarse, y ahora ha mejorado la sensación de seguridad y han disminuido los robos, sobre todo en las urbanizaciones de la Drova y la Puigmola".

Tres agentes hacen posible una presencia policial continua, a jornada completa, y refuerzan a la Guardia Civil, el único cuerpo que se ha encargado de vigilar la localidad.

Los oficiales Borja, Pablo y Milena, todos de la Safor, continúan en el pueblo desde el primer día que la Policía Local de Barx se puso en marcha, el 1 de mayo de 2025.

Sustituyeron a dos alguaciles, que ya se jubilaron, y que eran muy voluntariosos pero no tenían las competencias necesarias para hacer cumplir el imperio de la ley. Los agentes valoran, en cualquier caso, su trabajo, y también que hayan dejado perfectamente ordenadas las llaves de todas las dependencias municipales.

Al principio la Subdelegación del Gobierno fue reticente a la creación del cuerpo, pero después accedió, e incluso el verano pasado el subdelegado participó en una Junta Local de Seguridad. En noviembre se celebró en Barx un encuentro de las Policías Locales de la Safor.

Los amigos de lo ajeno ya saben que en Barx hay Policía Local, y eso se ha notado en las urbanizaciones diseminadas y en los comercios, donde hay menos robos. Pero no es fácil vigilar un término con tantos chalés y una geografía tan complicada. Algunas viviendas se alquilan a turistas, y los agentes han actuado también por quejas nocturnas por ruido.

El retén está situado en el propio ayuntamiento. Disponen de un coche patrulla y en breve el gobierno local invertirá 9.680 euros en una moto ligera, una BMW, para circular mejor por pistas forestales y de montaña.

Un curso de reanimación cardiopulmonar. / Levante-EMV

El jefe de la Policía Local, Borja Piris, comenta que ha sido un año de trabajo intenso. "No era fácil entrar en un pueblo donde nunca había habido Policía Local". Reconoce que al principio había "un desorden de tráfico muy grande, la gente no respetaba vados, ni señales de advertencia cuando se iba a celebrar un evento en la calle o una procesión", pero ahora, un año después, esa pacificación es lo primero que salta a la vista.

¿Y todo esto ha supuesto más ingresos municipales por multas? Pues no necesariamente, ya que los agentes, antes que multar, han aplicado mucha pedagogía y paciencia, comenta la alcaldesa.

Las diligencias por robos con fuerza se han reducido a la mitad. "Los malos saben que ahora hay Policía Local y se echan atrás", añade. Llevan seis meses sin ninguna denuncia por robo. Este año ha habido un detenido por robo con fuerza y otro por violencia de género. También hacen controles aleatorios de tráfico y de seguridad ciudadana.

Hija en apuros

Otro servicio sonado fue abortar la famosa estafa del "hijo en apuros", de la que fue víctima un mayor de la localidad en agosto. El hombre llegó a hacer una transferencia de 3.000 euros tras recibir un falso mensaje de Whats App de que su hija necesitaba dinero. El vecino llamó a los policías locales de Barx, que en primer lugar enviaron asistencia sanitaria ya que sufrió un ataque de ansiedad, y luego resolvieron el caso.

Acompañamiento en las fiestas patronales. / Levante-EMV

Además, ha habido servicios humanitarios, sobre todo hacia los mayores, que son muchos en Barx. En el colegio los agentes regulan la entrada y la salida de clase, y ya son una figura imprescindible y querida.

En resumen, en el pueblo les conocen y se sienten valorados. Y la institución ha llegado para quedarse. En la necesidad de tener Policía Local hay consenso entre todos los grupos políticos. El PP gobierna en minoría con tres concejales, y también están representados Compromís (2), Ciudadanos (2), Independents per Barx (1) y el PSPV-PSOE, con 1 edil. El gasto de la Policía Local, según la alcaldesa, es perfectamente asumible para el ayuntamiento.