Primeros cambios de agenda este jueves en la Safor ante la alerta naranja por lluvias

La alerta naranja por lluvias decretada por Aemet para este jueves en el sur de València y norte de Alicante empieza a provocar las primeras modificaciones en la agenda de eventos organizados por ayuntamientos o instituciones públicas en la Safor.

El Campus de Gandia de la UPV informa que por condiciones meteorológicas adversas para mañana y con el objetivo de garantizar la seguridad de todas las personas asistentes, se suspende el acto de "Magistrales" previsto en el mismo recinto. Próximamente se informará sobre una nueva fecha para la celebración del encuentro.

Este acto se organiza para reconocer a los 25 mejores profesores y profesoras de Educación Secundaria -ESO, Bachillerato y ciclos formativos- de la Comunitat Valenciana.

Es el alumnado de primer curso de la UPV quien propone las candidaturas, reconociendo así a aquellos docentes que han dejado una huella decisiva en su trayectoria académica y personal gracias a su dedicación, dominio de la materia, cercanía, implicación y capacidad de motivación.

Por otra parte la conferencia del ciclo "Gandia Pensa" prevista para este jueves con Luis García Montero cambia de ubicación: pasará del Palau Ducal, donde inicialmente estaba prevista, al Teatre Serrano a las 19.30 horas.