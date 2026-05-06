La Safor cuenta con 362 parados menos respecto a abril de 2025

Según las cifras publicadas por LABORA, el paro registrado en el pasado mes de abril en la Safor, se ha situado en 9278 personas, es decir, se mantiene con los mismos parados que en el mes de marzo.

Los datos anuales indican que este mes hay 362 parados menos que el mismo mes del 2025, lo que supone una disminución de desempleo anual del 3’76 %.

Respecto a la contratación, han registrado 3550 contratos en abril de 2026, 314 contratos menos que en el 2025, lo que ha supuesto una disminución interanual del 8 %. De ellos, 1513 contratos pertenecen a mujeres (42’62 %) y 2037 a hombres (57’8 %).

La contratación indefinida mensual es de 1701 contratos, un 7’35 % menos que el año pasado y la contratación temporal es de 1813 contratos (51 %), un 9’26 % menos que el año pasado. Respecto a la temporalidad, un 46 % de los contratos han sido temporales y un 54 % a tiempo parcial.

imagen de los datos de desempleo de la zona de la Safor / Levante-EMV

Eduardo Gómez, Secretario General Comarcal de UGT-PV, manifiesta que los datos de paro registrado y la afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de abril muestran una estabilidad del empleo. En otras palabras, "es un buen mes para el mercado laboral".

La creación de empleo mantiene una positiva senda ligada a la buena evolución de la economía española, a pesar de factores coyunturales. Asimismo, el mercado de trabajo ha ganado estabilidad y calidad tras la reforma laboral de marzo de 2021, con un aumento del contrato indefinido, lo que refleja un cambio estructural en el modelo de empleo.

A pesar de los avances, persisten retos importantes en el mercado de trabajo, especialmente en lo que respecta a las condiciones de vida y bienestar de las personas trabajadoras.

Se mantiene aún un núcleo duro de desempleo, en particular en el paro de larga duración, que evidencia las dificultades estructurales de inserción de una parte relevante de la población trabajadora.

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Limitar el contrato a tiempo parcial mediante justificaciones y abordar de manera integral los desequilibrios del mercado laboral son, en palabras de Gómez, medidas interconectadas que buscan corregir la precariedad, reforzar la estabilidad y mejorar la calidad del trabajo.