Tradición en la Safor: Benirredrà, Llocnou de Sant Jeroni, Piles, Bellreguard y Potries se quedan sin comuniones este año

Mayo es el mes de las comuniones por excelencia y en la comarca de la Safor se mantiene la tradición. Los niños y niñas de 8 y 9 años de edad son los protagonistas. Son los receptores de la primera comunión, un sacramento de la Iglesia Católica por el que se recibe, por primera vez, la eucaristía, que simboliza la unión con Dios, la renovación de las promesas del bautismo y la integración plena en la comunidad eclesial.

En la inmensa mayoría de los pueblos de la Safor esta tradición todavía se mantiene arraigada, pero, poco a poco, esta celebración mengua. De hecho, cinco municipios no celebrarán esta festividad este año. Es el caso de Benirredrà, Llocnou de Sant Jeroni, Piles, Bellreguard y Potries. Su situación contrasta con Oliva, Tavernes de la Valldigna y Gandia que se llenan de niños y niñas con sus trajes la mayoría de fines de semana de este mes.

En Benirredrà la falta de comuniantes es una situación insólita, aunque sí que hay 10 niños y niñas de otras localidades que comulgarán en la iglesia local de Sant Llorenç.

Llocnou de Sant Jeroni sí celebra comuniones todos los años y, la mayoría de veces, junto a Almiserà. Este año, puntualmente, no hay ningún comulgante, pero la media anual suele ser de cuatro o cinco menores. Por su parte, Piles vive una situación similar porque es la primera vez, que se recuerde, que no habrá comuniones.

En Bellreguard tampoco comulga nadie. Niños de la quinta hay, pero, al parecer, no quiere comulgar ninguno y, si hay alguno, lo hará en otra población. En Potries la situación se repite.

Los que más

Al margen de las tres ciudades más grandes de la Safor, los municipios que celebran más comuniones este año son Vilallonga, Xeraco, la Font d'en Carròs y Barx.

Sorprende el caso de Barx, un municipio de 1.500 habitantes que anuncia 14 comuniones, 8 niñas y 6 niños. Este número supone un incremento en relación a años pasados. El propio consistorio señala que hacía tiempo que no había un grupo tan numeroso de niños y niñas. Entre las tradiciones que giran en torno al día de la primera comunión destaca la merienda de catequesis, en la que las familias se invitan entre sí. Además, el día de la comunión, el grupo canta dos canciones. Es un momento emotivo, puesto que las familias y las amistades ya conocen las letras de cuando ellas mismas comulgaron o de años anteriores, uniendo así a todas las generaciones.

La Font d'en Carròs empata con 14 comulgantes por los cuatro de hace un año. Todo depende de las "quintaes", según aseguran en el municipio.

En el ránquin de más celebraciones estaría también Xeraco con 19 comulgantes en 2026, pero el pueblo que lidera la clasificación es Villalonga con 23. Parece una cifra respetable, pero se da la circunstancia de que este año solo hay un turno de comuniones cuando los años anteriores han habido dos. Por lo tanto, hay una reducción significativa.

Una madre da los últimos retoques al traje de comunión de su hija / Levante-EMV

En el resto de localidades, las cifras van desde uno a ocho comulgantes. En Ador, por ejemplo, hay una niña, pero comulgará en Palma de Gandia, que cuenta con tres. En Alfauir solo uno también.

Almoines cuenta este año con 7 niños, que es la media de todos los años. En Benifairó de la Valldigna hay cuatro menores que toman la comunión, mientras que Beniflà solo tiene a una niña.

En Rafelcofer hay tres comulgantes confirmados y sus vecinos de l'Alqueria de la Comtessa han sido los primeros en estrenar mayo. El pasado domingo se celebraron tres comuniones.

Guardamar de la Safor tiene a dos niñas este año. En el Real de Gandia otros días, mientras que en Almiserà solo hay un niño.

En Xeresa tiene ocho este año por los cuatro de 2025 o los quince de 2024. Se trata de la mitad, aproximadamente, de los menores del pueblo de 9 años que pertenecen a la quinta de los comulgantes.

Incremento

Sin embargo, no todos los municipios han sufrido esta disminución. Hay localidades que han visto como ha crecido el número de niños. Simat de la Valldigna anuncia para 2026 que son cuatro niños y cuatro niñas, lo que supone un incremento importante respecto de los dos últimos años.

Palmera tiene a media docena de niñas y niños que van a tomar la primera comunión. El año pasado no comulgó nadie porque no quisieron.

Beniarjó cuenta con dos niñas y un niño y Palma de Gandía tres niños. Daimús festeja las comuniones de cinco pequeños, aunque hay otros vecinos en edad de comulgar que prefieren celebrarlo en Gandia. Miramar tiene este año a 3 niños y en Rótova 6 toman la comunión.

Los comulgantes son protagonistas en la procesión del Corpus / Levante-EMV

En muchos pueblos, la tradición manda que la banda de música acompañe a los comulgantes y a sus familias en la jornada tan señalada y que uno o dos días antes las madres y los padres de los comuniantes abran las puertas de sus casas e inviten a familias y amistades a ver los trajes y a un ágape.

Noticias relacionadas

Los niños y niñas que toman la comunión serán también protagonistas con su presencia en la tradicional procesión del Corpus.