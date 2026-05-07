El Ayuntamiento de Gandia se alinea con la comunidad educativa ante la huelga indefinida: “La política debe estar de su lado"

El Ayuntamiento de Gandia ha manifestado su apoyo a la comunidad educativa valenciana ante la huelga indefinida que arrancará el lunes 11 de mayo. Así lo ha manifestado la concejala de Educación, Esther Sapena, tras una reunión mantenida con los representantes de distintos sindicatos y entidades que promueven la movilización. "Queremos mostrarles nuestro apoyo desde el ayuntamiento, ya que consideramos que son demandas lícitas y necesarias", ha señalado, al tiempo que les ha brindado "la fuerza para que sigan luchando".

Sapena ha recordado que "la política debe estar al lado de la educación" y ha denunciado los recortes que se han llevado a cabo durante esta legislatura. En sus palabras, "nunca habíamos visto tantas reivindicaciones y manifestaciones como en esta legislatura". Por ello, la edil ha instado a la Conselleria de Educación a que "escuche y respete las demandas".

La responsable de Educación en Gandia ha recordado la situación que, por ejemplo, vive Gandia. "Se prevé un curso complicado. No tenemos datos ni previsión, lo que nos dificulta el proceso de escolarización. Estamos colapsados", afirma.

La vicepresidenta de Escola Valenciana, Guillermina Delgado, también ha estado presente en la reunión, en la que ha reivindicado "una educación de calidad y en valenciano".

La Coordinadora Docente de la Safor-Valldigna también ha lamentado la falta de escucha por parte de la conselleria. Carlos Fuster, uno de los representantes de la plataforma, ha señalado que "llevamos muchos meses reclamando algunas medidas, como la reducción de ratios, el Pla Edificant o mejoras en la plantilla. Pedimos unas condiciones dignas". Añade: "No nos han dado solución. Vamos a la vaga porque no tenemos otra alternativa".

Fuster prevé que la movilización sea "masiva", como ya se ha demostrado durante las concentraciones llevadas a cabo durante los últimos jueves a las puertas de distintos centros de la comarca. Lamenta que la propuesta de servicios mínimos para el profesorado de segundo de Bachillerato ha comportado que "el Consell haya tirado más gasolina para que explotemos".

El sindicato UGT también ha denunciado la "discriminación que sufre la educación·. En palabras de Xavi Angulo, representante sindical de la UGT en la comarca, señala que esta discriminación "no solo es a nivel salario". Por ello, ha exigido una mayor inversión, más personal en las distintas etapas educativas y, a su vez, ha denunciado el recorte de algunos ciclos, como el de Informática en el IES Jaume II el Just de Tavernes de la Valldigna o el de Animación Sociocultural y Turística (TASOC) en el IES Veles e Vents de Gandia.

Además, desde STEPV en la Safor han recordado que "todo el presupuesto se ha paralizado en infraestructuras, incluso en obras ya empezadas", por lo que han puesto en valor la necesidad de sumarse a esta movilización. "Ellos han provocado la vaga y solo terminará cuando reaccionen", ha concluido Amparo Vercher, representante de STEPV en la Safor. En palabras de ambos sindicatos, "queremos una vaga masiva que sature el sistema educativo. Es una reivindicación para mejorar la calidad y el servicio".

Actividades en Gandia

El IES Tirant lo Blanc de Gandia organiza esta tarde una jornada por la educación pública. El acto busca compartir con las familias sus reivindicaciones y, además, se realizará un taller de chapas y pancartas con actuaciones musicales.

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La convocatoria seguirá el lunes 11 de mayo, a las 9 h, con una concentración a la puerta del ayuntamiento. El martes la comunidad educativa estará en el mercado ambulante para informar, mientras que el miércoles y el jueves se llevarán a cabo una serie de concentraciones en València, que concluirán el viernes con una gran manifestación.