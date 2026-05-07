Conocimiento, tecnología y bienestar: El Campus de Salut de Gandia celebra la cuarta edición Hackathon Universitari
Los participantes pudieron disfrutar de zonas de descanso, comida, cafés y actividades complementarias
El evento se centró en el concepto de ciudades saludables y abordó el impacto de la obesidad y su relación con las enfermedades cardiovasculares y la diabetes
Ainhoa Ferrando
La cuarta edición del Hackathon Universitari del Campus de Gandia se celebró los días 30 de abril y 1 de mayo. La iniciativa reunió a estudiantes de grado, máster y doctorado de diferentes universidades españolas para abordar la innovación aplicada a la salud.
El evento, centrado en el concepto de ciudades saludables, abordó especialmente el impacto de la obesidad y su relación con las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Los participantes trabajaron en el diseño de iniciativas innovadoras orientadas a reducir estos riesgos. Para ello, tomaron como referencia una ciudad mediana como Gandia.
Desde la organización se destacó que esta iniciativa “posiciona a Gandia como un referente en innovación y en salud” y refuerza el compromiso del ayuntamiento con proyectos que combinan tecnología, conocimiento y bienestar.
El alcalde la ciudad, José Manuel Prieto, acompañado por las concejalas Elena Moncho, Balbina Sendra y Liduvina Gil, visitaron el campus de la Universitat Politècnica de València para conocer de primera mano la evolución del hackathon y saludar a los participantes llegados desde diferentes puntos de España.
El hackathon es un evento con una duración de 30 horas, que está diseñado para motivar e inspirar a los estudiantes. Se basa en una competición en la que los participantes abordan retos reales de salud urbana mediante datos y tecnología. Cada equipo cuenta con un mentor académico y experto en salud.
Dentro de la programación, la iniciativa ofrece a los participantes zonas de descanso. Además, proporcionan áreas de comida y otras actividades complementarias para potenciar la experiencia.
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