Dídac Marzà, del CA Safor Teika de Gandia, doble medallista en el Campeonato de España de carreras de montaña

El atleta del Club d’Atletisme Safor Teika de Gandia, Dídac Marzà, logra dos medallas, ambas de bronce, en el Campeonato de España de trail running (carreras por montaña), disputado en la provincia de Palencia.

Uno fue el Campeonato de España de Subida Vertical, el sábado entre las localidades de Barruelo de Santullán y Brañosera. Una fuerte tormenta cayó antes de empezar en la zona de meta prevista en el Pico de Valdebollas (2.139 metros de altitud). Esta circunstancia obligó a la organización a modificar con rapidez el emplazamiento de la llegada, trasladándola a una zona segura en el Refugio El Golobar (1.690 m). El nuevo trazado quedó fijado en un recorrido cercano a los 5,5 km con 500 m de desnivel positivo. Dídac quedó tercero en categoría Sub23 con un crono de 33.12.

El otro fue el Campeonato de España de Carreras de Montaña Classic, el domingo en Aguilar de Campoo, con mejores condiciones meteorológicas. El recorrido fue de 16 km y 700 m de desnivel positivo. Dídac fue también tercero en categoría Sub23 con un tiempo de 1:13:30.

Especialista en obstáculos

Didac Marzà está especializado en los 3.000 metros obstáculos, aunque ya la temporada pasada exploró las carreras de montaña, que también suponen cambios de ritmo, como su disciplina.

El año pasado fue campeón de España Sub20 en el trail disputado en Canfranc. Respecto de los 3.000 metros obstáculos la temporada pasada quedó noveno de España Sub20, en el campeonato celebrado en agosto en Villafranca de los Barros.

Noticias relacionadas

Dídac está vinculado al CA Safor Teika desde 2024. Tiene 19 años, es de Vila-real y entrena habitualmente en la pista de atletismo Gaetà Huguet de Castelló. Su entrenador es Ferran Carbonell. Compagina el deporte federado con sus estudios de Enfermería en la Universitat Jaume I.