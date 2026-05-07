"Sin educación no hay revolución": El IES Tirant lo Blanc de Gandia calienta motores para la huelga educativa

El IES Tirant lo Blanc de Gandia se ha convertido este jueves en el epicentro de la protesta educativa en la Safor. Profesores y familias llegados desde distintos municipios de la comarca, principalmente Gandia, Oliva y Tavernes de la Valldigna, se han concentrado en el centro para mostrar su rechazo a las políticas educativas y calentar motores de cara a la huelga indefinida convocada a partir del lunes 11 de mayo. La movilización ha servido para visibilizar el malestar creciente de la comunidad educativa y reclamar una educación pública digna, con más recursos y menos recortes.

Desde primera hora de la tarde, los docentes han compartido las experiencias y problemáticas que afrontan a diario en sus centros educativos. Durante las conversaciones, ha quedado patente la necesidad de secundar esta movilización ante situaciones como el posible cierre de ciclos de Formación Profesional, las elevadas ratios en las aulas o las deficiencias estructurales que arrastran algunos centros.

Una de las actuaciones musicales. / Levante-EMV

"Existe malestar general e incertidumbre. Pedimos a la Conselleria de Educación que asuma sus consecuencias", señala Marina, una de las docentes de este instituto. Recalca que también hay "cierta preocupación", como ella misma ha manifestado, "entre los profesores de Primaria, ya que desconocen qué pasará con los alumnos que acudan mientras dure la vaga".

Más allá de compartir sus experiencias, la jornada también ha servido para explicar a las familias los motivos por los cuales deben sumarse a esta protesta, ya que, como ellos mismos reconocen, "se lleva a cabo por el futuro de sus hijos". La reivindicación también ha llegado a través de la música con la actuación de Fardatxo, un grupo de músicos jóvenes.

El centro se ha llenado de pancartas que se multiplicarán a lo largo de la noche, ya que también han proyectado un taller para realizar sus propias chapas y carteles. En algunas de ellas se podía leer: "Sin educación no hay revolución" o "Mejores salarios y menos formularios".

Concentraciones frente a los centros

A lo largo de la mañana, docentes de varios colegios e institutos de la comarca se han concentrado a las puertas de estos centros para manifestar su descontento ante la negativa de Educación. Se trata de protestas que se han repetido cada jueves a lo largo de las últimas semanas.

Las movilizaciones se multiplicarán a partir del lunes, y con motivo del inicio de la huelga. Por ejemplo, Gandia ha organizado una protesta a las puertas del ayuntamiento el lunes, a las 9:30 h.

El CEIP Mestre Rafael Noguera de Daimús se concentrará mañana viernes, a las 8:50 h, para colgar una pancarta. El IES Joan Fuster de Bellreguard protagonizará un encierro durante la tarde del martes 12 de mayo.

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El Ayuntamiento de Gandia, por su parte, ha mostrado su total apoyo a esta movilización. La concejala de Educación, Esther Sapena, tras una reunión mantenida esta mañana con los representantes de distintos sindicatos y entidades que promueven la movilización ha señalado que "la política debe estar al lado de la educación". Ha añadido: "Queremos mostrarles nuestro apoyo desde el ayuntamiento, ya que consideramos que son demandas lícitas y necesarias", ha señalado, al tiempo que les ha brindado "la fuerza para que sigan luchando".