“Tu escaparate también cambia miradas”: Gandia lanza un concurso Pride para el comercio local

"Tu escaparate también cambia miradas". Ese es el lema con el que Independence Gay Associació, el departamento de Igualdad de Gandia y la Asociación de Comerciantes de Gandia buscan fomentar la visibilidad, la igualdad y la diversidad a través de los comercios de la ciudad.

Los establecimientos que lo deseen podrán participar en el I Concurso de Escaparates Gandia Pride, una iniciativa que invita a los comercios de la ciudad a decorar sus escaparates inspirándose en el Pride y en los valores de la inclusión, el respeto y la diversidad. El jurado, concretamente, valorará la creatividad, originalidad y capacidad de trasnmitir un mensaje positivo y comprometido con la igualdad.

Los comercios participantes podrán utilizar tanto el valenciano como el castellano en los textos y elementos decorativos de sus escaparates, que permanecerán expuestos al público del 11 al 24 de mayo. Durante ese tiempo, el jurado evaluará a los establecimientos inscritos y dará a conocer el veredicto el 18 de mayo.

Cartel "Tu escaparate también puede cambiar miradas". / Levante-EMV

Tras la valoración, se entregarán tres premios económicos, valorados en 400, 300 y 200 euros respectivamente. Las inscripciones se podrán realizar el 10 de mayo a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Gandia, mientras que la entrega de premios se celebrará el 23 de mayo en el escenario principal del Gandia Pride, situado en el Moll dels Borja.

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La concejala responsable de Igualdad, Diversidad y LGTBI, Maribel Codina, ha incidido en que las entidades organizadoras buscan con esta medida “implicar al tejido comercial de la ciudad en la celebración del Pride y convertir los escaparates en espacios visibles de apoyo a la diversidad y la convivencia”.